Bombazo mundial: Messi confirmó que seguirá su carrera en el Inter Miami

El astro argentino Lionel Messi confirmó hoy que seguirá su carrera en el Inter Miami de la Major League Soccer de Estados Unidos, tras las idas y vueltas en las negociaciones para regresar al Barcelona de España.

"Tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al cien por cien. Me faltan algunas cosas pero decidimos continuar el camino. Si no salía lo del Barcelona, quería irme de Europa, salir del foco y pensar más en mi familia", expresó Messi en una entrevista con Mundo Deportivo.

Y agregó: "Tenía muchas ganas, mucha ilusión de poder volver, pero después de haber vivido lo que viví y la salida que tuve, no quería volver a estar otra vez en la misma situación: esperar a ver qué iba a pasar y dejar mi futuro en mano de otro".

En esa línea, continuó: "Si bien escuché que se decía que LaLiga había aceptado todo y que estaba todo bien para que volviera, todavía faltaban muchísimas otras cosas que debían darse. Escuché que tenían que vender jugadores o bajar sueldos y la verdad es que yo no quería pasar por eso".

"Ya se me acusó de muchísimas cosas que no fueron ciertas en mi carrera en el Barcelona y ya estaba un poco cansado, no quería pasar por todo eso. Y bueno, la vez que me tuve que ir también LaLiga había aceptado que me inscribieran y al final no se pudo hacer. Tenía miedo a que volviera a pasar lo mismo", añadió el capitán de la Selección argentina.

Además, remarcó: "Tuve un mes que fue espectacular para mí por haber ganado el Mundial, pero sacando eso fue una etapa difícil. Quiero volver a reencontrarme con el disfrute, con disfrutar de mi familia, de mis hijos, del día a día... Y por eso fue un poco la decisión de no darse lo de Barcelona".

Tras las declaraciones por parte del presidente Joan Laporta y del entrenador Xavi Hernández que acrecentaron los rumores de una segunda etapa en el conjunto catalán, Messi reveló que habló "muy poquito" con el mandatario y "muy seguido" con el técnico, quien también se había ilusionado con su presunta vuelta.

"La verdad es que lo económico nunca fue un problema para mí ni un obstáculo en nada. Incluso nunca llegamos a hablar del contrato ahora. Se pasó por encima una propuesta, pero nunca una propuesta formal, escrita, firmada, porque todavía no había nada y no sabíamos si se iba a poder hacer o no. Si hubiese sido una cuestión de dinero me habría ido a Arabia o a otro lado", prosiguió la "Pulga".

En cuanto al fin de su ciclo en el Paris Saint Germain de Francia, el rosarino señaló: "Con sensaciones encontradas. La verdad que el primer año fue muy difícil, como ya dije en alguna ocasión, por diferentes motivos. En el segundo, los primeros seis meses me sentí muy muy bien, muy cómodo en el club, en la ciudad, con mi familia. En el medio estuvo el Mundial y creo que condicionó mucho la temporada. Esperaba terminar de otra manera".