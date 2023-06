Moreau habló sobre una posible salida de Sergio Massa del Ministerio de Economía

La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, aseguró este viernes que Sergio Massa está “muy cansado” de la “presión” que pesa sobre sus hombros como ministro de Economía y habló de una posible “reconfiguración política del Gobierno”. “Lo veo en un nivel de hartazgo importante”, lanzó la legisladora, muy cercana al funcionario, y cuestionó a quienes no valoran su gestión. Sus dichos tuvieron lugar en la previa del Congreso Nacional del Frente Renovador que tendrá lugar mañana y cerrará con la palabra del líder del espacio.

“Creo que es posible que haya una reconfiguración política del Gobierno. Lo veo a Sergio muy cansado de tanta presión, de tanto esfuerzo y de la incomprensión que hay por parte de algunos dirigentes de nuestro espacio político”, lanzó esta mañana Moreau en declaraciones a La Red.

Tras ello, agregó: “Si vos tenés a todos los gobernadores e intendentes que junto con Cristina Kirchner y con Sergio constituyen el 90% de la representación territorial y política de nuestro espacio político; tenés los movimientos sociales con el mismo planteo de que no había que ir a las PASO; a las centrales sindicales diciendo: ‘Las PASO son una locura”; y tenés a tres o cuatro muchachos diciendo: ‘Vamos a las PASO igual’, la verdad es que algo no se está entendiendo”.

A raíz de sus dichos, a la diputada le preguntaron si la mencionada “reconfiguración política del Gobierno” implicaría la salida de Massa del Ministerio de Economía. Entonces, respondió: “Yo no lo descarto y tampoco lo quiero afirmar. Lo veo en un nivel de hartazgo importante. Es difícil con una economía con las dificultades que tiene... Se sabe que todos los días es remar para arriba en dulce de leche y lo está llevando bien”.

A continuación, graficó que “la semana que viene, cuando se cierren las listas, [Massa] va a tener que estar viendo cómo hace para reordenar el problema que dejó [Martín] Guzmán con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que hasta acá no se ha podido estabilizar”. “Fue un mal acuerdo, inflacionario, y además de eso se le vino la sequía. A ver... nos faltan US$20 mil millones de dólares por lo que significó la sequía y la pérdida que tuvimos y nadie habla de eso. Terminan hablando de las PASO, de la interna y de otras cosas y vos decís: ‘¿Pero dónde estamos, en qué mundo vivimos?’”.

En ese contexto, a Moreau le preguntaron sobre el contendido de la charla que el miércoles mantuvieron el ministro de Economía y el presidente Alberto Fernández, quien insiste con la celebración de unas PASO. “No sé qué pasó en la charla, lo desconozco (...) Creo que Alberto es el presidente de todos, tiene que actuar como tal y está intentando por ahí hacerlo sin ser parte de esta disputa, como Sergio y Cristina. Entonces, es más enojoso que tres o cuatro sean los que te planteen: ‘Vamos a las PASO, no nos bajamos’”.

En ese contexto, agregó: “Ayer se lo dije por un tuit a Victoria Tolosa Paz... No se entiende, en el 2019 fue primera candidata a diputada nacional de la Provincia por pedido de Alberto Fernández. Podía gustar más o menos. Ahora, los sectores que tienen mayor representatividad en la Provincia no dijeron: ‘Vamos a la PASO contra Alberto’, nos encolumnamos todos a trabajar detrás de la candidatura de Victoria (...). Hace un año y medio [Tolosa Paz] hizo campaña hablando del mejor gobernador de la provincia de Buenos Aires y hoy plantea que quiere ser candidata a gobernadora en su contra.... En 2019 y 2021 no hubo PASO y ahora resulta que quieren PASO como si la no PASO fuera restrictiva”.

Por último, anticipó respecto del acto del Frente Renovador que se llevará a cabo mañana: “Sergio nos va a explicar cómo está el país, cómo encontró el país, el acuerdo con el FMI, las reservas del Banco Central, qué pasa con la inflación y qué piensa que tenemos que hacer en los próximos días para aportar a los argentinos más calidad de vida y ordenamiento económico y a nuestro espacio político más posibilidades de trascender como espacio político y no solamente como un espacio electoral de coyuntura”.

“Amenaza con un golpe económico”

Quien reaccionó rápidamente a las declaraciones de Moreau fue el dirigente social Juan Grabois, quien una vez más cruzó en duros términos al ministro de Economía.

“La amenaza de Massa con un golpe económico por una rencilla electoral revela su verdadera faz ¿Hartazgo? Harto está el país con quienes juraron desempeñarse con lealtad y patriotismo y lo hacen con deslealtad y oportunismo mientras la gente se desangra con una inflación rampante”, escribió en Twitter.

Congreso Nacional del Frente Renovador

Este sábado se llevará a cabo el Congreso Nacional del Frente Renovador, que contará con la presencia de representantes de todas las provincias del país. Será en el estadio Arenas ubicado en en la avenida Olivos 2315, Tortuguitas, Malvinas Argentinas.

El evento iniciará a las 16 y no se permitirá el ingreso de cámaras de televisión, ya que contará con transmisión oficial, según informaron fuentes del partido.

La jornada cerrará a las 17, aproximadamente, con la palabra de Sergio Massa, que estará acompañado por las principales figuras políticas del espacio.