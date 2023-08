La portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, acusó a Javier Milei y a los dirigentes y militantes de La Libertad Avanza, de difundir imágenes y rumores de saqueos en las redes sociales ocurridos en varias provincias este martes. "Esto es una operación armada por la gente de Javier Milei que tiene como objetivo generar desestabilización", dijo Cerruti en un video en su cuenta de Tik Tok, en referencia a los rumores de saqueos que circularon en varias provincias.

Esta tarde se registraron saqueos en dos supermercados Día de José C Paz, en el conurbano bonaerense, y también de otro local de la misma cadena en Tigre. Por esos hechos hay 6 detenidos. A su vez, varias decenas de personas se juntaron en Las Heras, en Mendoza, frente a un depósito de la cadena de supermercados Átomo y se enfrentaron con la policía provincial.

Esta mañana, tras registrarse intentos de saqueo en Córdoba y un robo en grupo en el Barrio 1-11-14 del Bajo Flores, y en medio de una jornada en la que circularon con intensidad versiones de ataques en el Gran Buenos Aires, el Gobierno denunció este martes que hay grupos "incentivando" estos hechos, aunque negó que se trate de "saqueos" sino que se trata de "actos delictivos".

El primero en oficiar de vocero del tema fue el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández: "Alguien lo está incentivando, buscando alguna alternativa que nada tiene que ver con un saqueo, que es una vocación de generar un conflicto", aseguró el funcionario al arribar a su cartera, que aclaró que "no hay preocupación" en el Gobierno "sino ocupación".

En este sentido, puntualizó que "desde la semana pasada se tiene detectado algún intento de armar a través de whatsapp hechos de alguna característica y se lo ha seguido en algunas provincias".

Sucedió en el barrio 1-11-14, en el cierre de un fin de semana donde se registraron intentos de saqueos en supermercados y carnicerías de tres provincias.

Sin profundizar demasiado, Fernández indicó que estos grupos no tienen "mucho" nivel de organización, pero "sí contacto, por la forma en que actuaron".

"Nosotros veníamos analizando chats que incentivaban la vocación de encontrarse sin definir lugar ni formas y a eso venimos prestando la atención desde la semana pasada. Son grupos chicos, con alguna vocación, sabe Dios cuál es, trataremos de conocerla", concluyó.

En esa búsqueda de los instigadores de estos hechos, el ministro remarcó que no cree que haya motivaciones políticas detrás de estos intentos: "El olfato me dice que no hay nada que me muestre que tenga otra razón de ser que no sea el conflicto en sí mismo y no una complicación de otra característica", expuso.

Desde la Casa Rosada, tras las declaraciones del ministro, reforzaron el concepto y aseguraron que son focos delictivos "que nada tienen que ver con la política".

En esa línea, el lunes por la tarde el Polo Obrero difundió un comunicado en el que se despega de los saqueos: "Ante audios y escritos totalmente antojadizos e interesados, que involucran al Polo Obrero y otras organizaciones, en intentos de saqueo, desmentimos rotundamente que esa sea la orientación y la posición que tiene el Polo Obrero y otras organizaciones que integramos la Unidad Piquetera".

Si embargo, la organización que conduce Eduardo Belliboni anunció una movilización al ministerio de Desarrollo Social, "para reclamar que la asistencia alimentaria que no está entregando se entregue sin más demoras. El gobierno ha recortado la entrega alimentaria hasta límites insoportables, lo que es un caldo de cultivo que aumenta la caldera social que levanta aun más con una inflación galopante", dice el comunicado. "No es con audios falsos que van a detener lucha contra el ajuste. Por eso reiteramos que el Polo Obrero desmiente cualquier audio que circule en ese sentido y se prepara para movilizarse el próximo jueves."

Desde el otro extremo del arco político, el ganador de las PASO Javier Milei también se refirió a los saqueos a través de su cuenta de Twitter (ahora llamada X): "Es trágico volver a ver luego de 20 años las mismas imágenes de saqueos que veíamos en el 2001. Pobreza y saqueos son dos caras de la misma moneda. La Argentina no resiste más este modelo empobrecedor que se sostiene por la fuerza de quienes viven a costa del esfuerzo de los argentinos de bien."

Por la misma vía, el libertario recibió una rápida respuesta por parte de la vocera presidencial, Gabriela Cerruti: "Las imágenes que están circulando en las redes son falsas, publicadas en cuentas que claramente son seguidores o empleados de @JMilei No hay tales saqueos: hay rumores y agitación a través de grupos de WhatssApp porque son profundamente antidemócraticos y quieren desestabilizar".

Poco después de las declaraciones del ministro, al mediodía, se vivieron momentos de tensión en el centro comercial de la calle Avellaneda en Flores. Tras la difusión de cadenas sobre presuntos saqueos, algunos negocios cerraron sus puertas y hubo confusión entre los comerciantes. Desde la Policía de la Ciudad confirmaron a Clarín que se monitorearon las cámaras de la zona y que no se encontraron situaciones de conflicto. También circularon videos de supuestos saqueos en un supermercado de José C. Paz y escenas de tensión en otras localidades.

El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, también se refirió al tema y contó que desde el viernes estaban informados respecto a los episodios organizados por ciudadanos con "antecedentes". "No vemos una reacción social, sino hechos que merecen todo el peso de la ley para ser juzgados", consideró.

"Estuvimos al tanto el mismo viernes. Pasó primero en Mendoza y luego en Río Cuarto y anoche también en la 1.11.14 (en CABA). En todos los casos se está trabajando desde el Ministerio de Seguridad de la Nación y provinciales. Hay detenidos por la autoridad policial y judicial y muchos de los organizadores son ciudadanos que tenían antecedentes”, sostuvo en radio La Red. Aunque el ministro no lo consignó, también hubo robos a comercios en Neuquén.

Esa línea había planteado horas antes Aníbal Fernández, al indicar que "la actitud es de un acto delictivo que trae más confusión, no hay otra cosa".

"No ha habido saqueos y no ha habido acciones de otra característica que no sean esas, provocar una acción que llame la atención", insistió.

Además, reforzó la teoría de que no hay implicaciones políticas para desestabilizar al Gobierno nacional detrás de estos hechos porque ocurrieron en "provincias que por ejemplo no están gobernadas por el oficialismo".

"Yo no le asigno valor a eso porque en la 1-11-14 estamos actuando nosotros, por más que esté en la Ciudad de Buenos Aires, estamos actuando con Gendarmería y se accionó en forma inmediata y se logró detener o frenar esa vocación de robar ese local, fue muy simple", afirmó.

Por último, Fernández dijo que aún no recibió ningún pedido desde las provincias, pero que si es necesario reforzará la seguridad en esos lugares.

Desde Córdoba, el diputado Carlos Gutiérrez, titular del Bloque Federal que se referencia en el gobernador Juan Schiaretti, reclamó con dureza la inacción del Gobierno y acusó al ministro de Seguridad y al presidente Alberto Fernández de tener una actitud "oportunista y miserable" por llamar a un comerciante víctima de un saqueo sin haberse puesto a disposición de las autoridades provinciales.

"En todo caso tendrían que haber sido las autoridades provinciales las que deberían haber recibido esa llamada a los efectos de coordinar acciones, como sucede en cualquier país federal", les reprochó.

Por la tarde, cuando las versiones, rumores y casos aislados proliferaban, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios tambien publicó un breve comunicado, donde manifestó "su más enérgico repudio ante los hechos de violencia que en las últimas horas han afectado a diversos establecimientos comerciales en distintos puntos de nuestro país. La delicada situación económica y social que atraviesa la Argentina en modo alguno justifica que se cometan actos delictivos, más aún cuando la motivación de muchos de ellos no es la necesidad sino la mera vocación de generar temor y desorden."

Para la principal entidad que agrupa a los comerciantes argentinos, "la Nación no puede ser rehén de pequeños grupos de inadaptados que, escudándose en el genuino malestar de amplias franjas de la población, pretenden violentar la ley y provocar caos. La CAC exhorta a las autoridades competentes a hacer los mayores esfuerzos a fin de que inmediatamente se ponga fin a los hechos de vandalismo y se preserve la integridad física y el patrimonio de los damnificados."

Córdoba, el lugar en el que más intentos de saqueo hubo en las últimas horas

Luego de los saqueos en la ciudad de Río Cuarto, entre la noche de lunes y la madrugada de este martes se registraron 12 nuevos ataques a negocios, esta vez en la ciudad de Córdoba.

Ocurrió este lunes por la noche en el barrio Los Granados. Hay tres detenidos.

En las últimas horas, el fiscal Ernesto de Aragón confirmó que fueron detenidas 23 personas, según informó La Voz. Cinco de ellos son adolescentes.

Claudio Stampalija, secretario de Seguridad de la Provincia de Córdoba, afirmó que "hubo un efecto contagio muy muy fuerte, que se ha observado claramente de noche y madrugada", en referencia a los hechos delictivos que se habían registrado el domingo en Río Cuarto. Sin embargo, planteó que en su visión no se trató de saqueos, sino de tentativas de robo.

El funcionario detalló en diálogo con Eldoce que los nuevos ataques se dieron en distintos puntos de la capital cordobesa y que, en base a los primeros testimonios que los detenidos, confirmaron que fueron convocados por cadenas de WhatsApp y a través del boca a boca.

"Hubo varias tentativas de robos, han intentado ingresar a algunos lugares, almacenes, minimercados... Ha habido rotura de vidrieras", afirmó Stampalija.

Uno de los videos que se viralizó en las últimas horas muestra a un grupo de unas 20 personas intentando ingresar a un supermercado chino del barrio Los Granados. Según el relato de vecinos, publicado por La Voz, los incidentes comenzaron cerca de las 20.30 del lunes en José Manuel Fierro al 3800.