Dusso: “El eje debe estar en que la gente esté mejor y tenga más oportunidades”

El vicegobernador Rubén Dusso fue entrevistado este sábado en una radio local, a propósito de los detalles sobre el proyecto del Corredor Bioceánico Ferroviario por el Paso de San Francisco, en una charla que también sirvió para que el segundo mandatario provincial brinde sus apreciaciones acerca de la minería de litio, aclarando que “donde se comprometa el recurso del agua, no debe haber minería”.

Una salida por el Pacífico para la producción local

Indicando en su introducción sobre el Corredor Bioceánico Ferroviario por el paso de San Francisco, que se trata de un proyecto aprobado por ley y por unanimidad de ambas cámaras en 1911, repitiéndose el intento en 1946 por el ex gobernador y legislador nacional Vicente Leónidas Saadi sin que haya podido ser puesto en marcha en ninguna de las dos oportunidades, Dusso entiende que “se trata de una iniciativa federal largamente anhelada por las provincias y demorada desde el centralismo porteño”.

Haciendo un repaso por la historia más reciente de la puesta en marcha y revitalización de la iniciativa, Dusso explicó que, cuando se puso en marcha la unión de las provincias del norte en el año 2011, cada provincia propuso un proyecto para la región que resultaba importante, siendo la propuesta desde Catamarca, el Corredor Bioceánico. “Cuando se amplía la región, incluyendo NOA y NEA, ya son 10 provincias que aprueban la iniciativa. Pero en el medio estuvo la región Centro, Córdoba y Santa Fe, donde el gobernador Schiaretti consideró a este proyecto como la obra que dará vuelta a la región. Cabe destacar que esta reunión ampliada incluyó también a la región de Atacama chilena, generando el encuentro de la región de Atacalar”, señaló el vicegobernador.

“Este proyecto así es el que permitiría salir con los productos nacionales a Oriente y Oeste norteamericano a través de los puertos chilenos, ya que los puertos del Atlántico en la actualidad están colapsados por distintos motivos, entre ellos la demora excesiva de las cargas en evacuarse; segundo, que la mayor cantidad de carga de los barcos en puertos atlánticos no pueden superar las 60,000 toneladas; tercero, que son 15 o 20 días más de transporte hacia los mercados orientales; y hay un cuarto elemento, que aparece ahora que estamos ya utilizando el paso de San Francisco con la actividad económica que hay en Catamarca, que es la gran demora que tiene la aduana de Buenos Aires en relación a la aduana que tenemos en esta zona. Estamos hablando de 30 o 40 o 50 días versus los dos días que tenemos por aquí”, aseguró Dusso.

“Recientemente tuvimos una reunión con el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, que hizo una inversión grande en el puerto de La Plata y no lo puede utilizar porque está el puerto de Buenos Aires pegado y son ellos los actores que manejan el puerto y no permiten que haya otra salida. Después hay muchos intereses que tienen que ver con la soberanía de nuestro país. Se habla mucho de la hidrovía que arranca en Paraguay haciendo que los barcos salgan al Atlántico por Uruguay. Para salir por Argentina hay que dragar el canal Magdalena y los organismos de financiación están evitando poner los recursos porque eso brindaría soberanía a nuestro país ya que Paraguay tendría que pasar por esos puertos argentinos para pasar al Atlántico. Por eso hay muchos intereses sobre los cuales debe primar el interés de nuestra nación y de nuestra región y esa es la lucha que tenemos los federales contra los unitarios en este momento histórico”, explicó.

Una cuestión de federalismo

“Cuando comenzó el gobierno de Alberto Fernández, nos prestó total apoyo al proyecto del Corredor, pero después, en una reunión de gabinete de ministros, uno de ellos dijo que era un proyecto caro. Entonces, a veces hay gobiernos que se definen como federales como es este gobierno nuestro, pero después hay actores que actúan como unitarios. ¿Cómo puede ser caro si Córdoba, sacando los productos por el Pacífico, podría exportar casi 60 millones de toneladas ahorrándose en el costo de la transporte y logística un 17%?”, dijo Dusso, que especificó que el margen de ahorro mencionado se refleja en un estudio realizado por la Universidad Católica, donde se explica provincia a provincia cuál es el ahorro logístico de salir a Oriente o a la Costa Oeste de Estados Unidos por el Pacífico en lugar del Atlántico. “Dicho estudio indica que hasta Entre Ríos, que está pegado a Buenos Aires, ganaría un 4% de ahorro saliendo por el Pacífico; Santa Fe un 5%, Córdoba un 17 como ya mencionamos, Tucumán un 21, Santiago Del Estero un 19%, Catamarca un 32%, etcétera”.

Invertir para no pensar en sequías

“Schiairetti indicaba que gracias al corredor se podría cultivar el doble en 5 años y el triple en 10 años. Para quién no conoce, cree que esto es aumentar la superficie de cultivo al doble o al triple, pero no. Arabia Saudita, que no tiene agua pero tiene plata para invertir, hoy cultiva trigo y saca 80 quintales de trigo por hectárea porque riega por debajo de la superficie mientras nosotros sacamos de promedio 30 quintales por hectárea mirando todo el tiempo hacia el cielo que si tenemos el agua o no tenemos el agua. Si tuviéramos el ahorro en logística y transporte podríamos invertir en riego subterráneo y sacar no solo el doble sino hasta el triple de la producción, pero necesitamos pensar de manera estratégica y en conjunto, como se hizo por unanimidad de ambas cámaras en 1911 y hoy a eso no lo tenemos”, indicó el vicegobernador.

Consensos para un país soberano

“Los que vienen son los tiempos y la época de los consensos, porque a veces lo que no se hace por convicción se termina haciendo por necesidad. Aseguró Dusso, explicando que ahora “tenemos la necesidad de afrontar esta tremenda deuda externa contraída. Esos son planes de los países centrales sobre los países que queremos desarrollarnos. Hay cosas que no se dicen porque se juegan muchos intereses en que se las diga, pero nadie le da a un país tanto crédito para nada; es una forma clara de someternos. Siempre se usaron distintos métodos; en una época hubo muertes de gente inocente pero siempre la deuda estuvo presente, porque es como el condicionante que permite seguir sometiendo a los países y a los pueblos. Y en los golpes de estado que menciono no se habla por ejemplo, de los 30,000 km de vía férrea que levantaron los militares. A Catamarca, con esas medidas la han hecho sistemáticamente retroceder en el tiempo”.

“Entonces nosotros queremos cuidar y proteger los intereses de la región porque estamos convencidos de que la región es próspera, y por eso estamos con la mesa del litio, por ejemplo”.

Pensar los recursos

“Tenemos una industria metal mecánica de avanzada y no tenemos que aflojar en ninguno de los puntos que nos permiten ser un país libre y soberano porque tenemos todos los recursos para hacerlo. No es un tema menor que nos hayan tirado una deuda impagable sobre nuestras espaldas. Entonces la gente tiene que reflexionar al respecto. Nosotros queremos que la Industria del litio se decida acá y se produzca acá”.

Minería y los desafíos de la sustentabilidad

Consultado acerca de la preocupación por la utilización de agua en los proyectos de litio, Dusso explicó que “es necesario cumplir con las tres claves de todo emprendimiento minero, que son la parte social, la parte ambiental y la parte económica. Hay emprendimientos ya, como el de Cachi, que es Morena del Valle, que tiene una sociedad entre una firma australiana y una norteamericana y están sacando el litio directamente de la salmuera a la planta, es decir que no está interviniendo el agua, y el residuo vuelve al salar. Va a haber muchos más proyectos que tienen que ser de extracción directa. Acá en la zona hay proyectos de Corea del Sur, de Canadá, de Australia, de Estados Unidos, nacionales incluso, y están hablando de extracción directa para precisamente no comprometer el recurso del agua, ya que tampoco queremos comprometer el recurso y queremos que haya un equilibrio entre la minería, la sustentabilidad ambiental, la preservación de la fauna, buscando que sean compatibles y esto es algo para defender todos los días”.

Refiriendo al uso de agua, el vicegobernador señaló: “Por ejemplo, el proyecto del litio que estaba en el 2011 no pagaba el agua porque estaba incluido en la concesión. Entonces, cuando le preguntamos a Lucía si cobraban el agua el concepto de Lucía fue que todo el mundo debía pagar el agua. Entonces se judicializó y de ahí sale el fideicomiso y de ahí sale el ingreso del agua. Donde el agua comprometa a la minería, no hay minería. El tema es que tiene que haber un uso racional del agua”.

Responsabilidad social empresaria

“Después hemos logrado introducir otros ítems en los contratos, como la necesidad de que el 70% de los proveedores tienen que ser de origen local y el 70% de la mano de obra también. Todo es una pelea día por día. Y así como estos temas deben ser una pelea, también debe ser constante el trabajo por la inclusión y en eso están las decisiones de los caminos que estamos haciendo, la conectividad, el poner en valor los distintos lugares de nuestra provincia, tratar a las comunidades como nuestra parte esencial, etc. Día a día es un trabajo complejo del que hay que ocuparse. Con Lucía seguíamos teniendo problemas con gente que estando tan cerca del emprendimiento seguía cocinando y teniendo leña en su casa y por supuesto esa gente estaba totalmente disconforme viendo tanto progreso y evolución para algunos y otros quedando afuera. Los proyectos que siguieron llevan la así la consigna de que la gente tiene que ser incluida en el progreso y tener igualdad de oportunidades. Y a esto lo he conversado con todos los empresarios; hay que hacer que la gente tenga lo que tiene que tener. Entonces ellos también tienen que aplicar una parte de sus ganancias a la responsabilidad social empresaria. Necesitamos que el pueblo tenga la posibilidad de subir en la escala social ascendentemente teniendo más y mejores oportunidades. Las condiciones de antes respecto a las de ahora son totalmente diferentes, aunque hay siempre cosas por mejorar y queremos que el modelo sea perfectible y que el eje sea que la gente esté mejor y tenga más oportunidades. Siempre debemos estar sumando consensos para hacer cada vez más y mejores cosas para Catamarca”, cerró Dusso.