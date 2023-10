La ex candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, anunció este miércoles su apoyo a Javier Milei de cara al balotaje del próximo 19 de noviembre frente a Sergio Massa y enfatizó que "cuando la patria está en peligro todo está permitido".

"Este momento nos interpela a no ser neutrales frente al peligro del kirchnerismo de Sergio Massa", afirmó la exministra de Seguridad en una conferencia de prensa, tras el encuentro privado que mantuvo con los principales referentes del PRO, entre los que estuvieron Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal.

Bullrich aclaró que el apoyo es en nombre de ella y de Petri, y no de todo Juntos por el Cambio. "Nosotros no queremos hacer un debate en Juntos por el Cambio, venimos acá con la responsabilidad de haber tenido que llevar adelante una elección y la responsabilidad en nuestras espaldas de 6 millones 200 mil ciudadanos que nos votaron", añadió.

La exfuncionaria reveló que mantuvo un encuentro con Milei antes de tomar la decisión: "Nos perdonamos mutuamente".

La excandidata presidencial de Juntos por el Cambio anunció su apoyo a Javier Milei y enfatizó que "cuando la patria está en peligro todo está permitido".

"Tuvimos una charla respecto a lo que habían sido estas declaraciones y en el ámbito privado nos perdonamos mutuamente. Hoy la patria necesita que seamos capaces de perdonarnos", añadió.

Consultada sobre si este apoyo implicaba un acuerdo para co-gobernar con La Libertad Avanza, respondió: "Acá no hay pacto, acuerdo o un dialogo de co-gobierno".

"Si gana el kirchnerismo, Juntos por el Cambio va a una disolución total, porque ya conocemos las prácticas de aprietes, extorsiones, ingobernabilidad a la que intentan llevar a las provincias y a las municipalidades", añadió Bullrich.

Y añadió: "Hay distintas opiniones. Esperemos que esto no signifique una ruptura del diálogo interno sino un fortalecimiento respecto al futuro de Juntos por el Cambio".

La dirigente del PRO sostuvo que "hay que aunar fuerzas para un objetivo superior" aunque admitió que con el postulante de La Libertad Avanza, Javier Milei, tienen "diferencias" que no ocultan.

"Estamos ante el dilema de cambio o continuidad mafiosa para la Argentina. Representamos parte de ese cambio y tenemos obligación de no ser neutrales", subrayó, no obstante, Bullrich en conferencia de prensa acompañada por Luis Petri, en la que aclaró que no se presentan "en representación de sus partidos".