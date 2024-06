El presidente Javier Milei denunció hoy que el kirchnerismo y otros sectores que fueron denunciados como intermediarios “de la pobreza” amenazaron e intimidaron a Sandra Pettovello y a funcionarios que investigan irregularidades en el exministerio de Desarrollo Social, actualmente Capital Humano. También alertó sobre la posibilidad de que el mismo espacio político busque “tirar un muerto” a la gestión.

“Son cínicos, psicópatas, gente complicada. Son capaces de cualquier cosa”, dijo en diálogo con Radio Mitre. Las declaraciones se dan después del escándalo de los alimentos acopiados que, en algunos casos, vencen en julio. Esos galpones fueron allanados por la justicia federal y el caso derivó en la expulsión de Pablo de la Torre, subsecretario de la Niñez. Hoy, Federico Sturzenegger comunicó que a pedido de Milei armaron un sistema de almacenamiento nuevo de los alimentos para evitar que pasen estas cosas.

Pero en la línea del ataque de Milei contra el kirchnerismo, el Presidente recordó: “Usaron a los servicios de inteligencia para perseguir candidatos, ¿o tengo que contar algunas cosas que se dijeron en plena campaña y que no había forma de que tuvieran esos datos?”.

“La estrategia de los kirchneristas es atacar al denunciante. Es lo que está pasando en Capital Humano. Una ministra, valiente, capaz con todas las agallas para enfrentar a estos delincuentes. Qué va a esperar de un kirchnerista: que la traten de operar, que la ensucien por los medios. En lugar de decir que es falso, la tratan de ensuciar, de hacer trampa, para que ella y su equipo se intimiden, y les puedo asegurar que la intimidación no es solo verbal, están usando metodologías más violentas, son capaces de ir contra todo”, aclaró.

“Amenazan a las familias de todos los miembros que avanzan en estas denuncias, ya no es solo que los ensucian mediáticamente, esto excede el juego de la política. Había un código que no se pegaba abajo del cinturón. Se han metido con gente que está investigando”, afirmó y aseguró que Pettovello, al igual que el resto de los ministros, no tiene miedo. “Sabemos que no iba a ser fácil. Todos están a la altura de la circunstancias”, dijo y contó que Pettovello “jamás me presentó la renuncia”.

El Presidente insistió así contra los dirigentes de organizaciones sociales y referentes asociados a Unión por la Patria. “Lucraban con el hambre de la gente; esto es irritante. Esta gente se armaba kioscos para robar la plata que tenía que ir a los caídos [en la pobreza]; los intermediarios son tránsfugas y delincuentes”, reforzó, y siguió: “Nos descarten que este conjunto de kirchneristas quieran tirar un muerto, porque los kirchneristas son así. No sea cosa que por distintas estrategias que montan desde los medios afines a ellos, sedientos de pauta que les cortamos, que además quieran plantar muertos”.

Ofuscado por las críticas que recibió la ministra de Capital Humano y el escándalo que generó el acopio de alimentos, algo que Milei minimizó y dijo que se trata de un error no representativo, el Presidente dijo: “Hay que tener mucho cuidado con esta gente, porque son cínicos, psicópatas, no estás lidiando con gente normal, sino gente complicada que no tiene problema en mentir, calumniar ni en usar métodos no convencionales”.

“Hemos hecho algo para eliminar totalmente el margen de error”, destacó Milei sobre el instrumento que anunció más temprano el asesor económico Sturzenegger. El presidente dijo que además de entregar los alimentos de manera directa a través del Plan Alimentar comunidad, “que está dirigido para los comedores de verdad”, se diseñó una estrategia de contingencia. “Se paga una prima y en caso de que se presente el incidente, como si fuese un seguro, usted la ejecuta. ¿Cuál es la ventaja? Como se ejecuta cuando se le da la gana, con fecha de expiración, eso hace que usted no necesite tener los stocks y nos ahorramos dinero en términos de almacenamiento. No hay más un problema de alimentos vencidos. Además, acá uno arma un contrato para cada tipo de producto depende la necesidad que se presenta”, se explayó el mandatario.

“Se acabó la corrupción y la intermediación de los pasamanos. Es un instrumento fabuloso que nos amplifica el poder de cobertura. Los corruptos se van a enojar porque se les termina”, enfatizó Milei.

Respecto de la salida de Nicolás Posse del Gabinete, el Presidente dijo que “no hay que ser tan dramático”. “Si los objetivos no se cumplen, no se cumplen. Es la vida”, añadió. “Usted puede ser mi amigo, pero si no cumple con los objetivos a mí los 47 millones de argentinos me encomendaron una tarea y si uno de mis colaboradores no alcanza los resultados pretendidos entonces no importa que vínculo tenga le tengo que decir adiós”, se explayó.

Sobre la inflación, indicó que “las cosas las estamos haciendo”. “Que nos gustaría que fuera más rápido, obvio, pero nosotros no hacemos magia”. El Presidente aseguró que “todos los días se hacen cosas para levantar el cepo”.