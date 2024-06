La Iglesia católica organiza una misa en pleno escándalo por la comida almacenada en depósitos del ministerio de Capital Humano, y tras la seguidilla de ceremonias religiosas con cánticos contra el gobierno de Javier Milei.

Será el próximo miércoles a las 11.00 en el Santuario de la Virgen de Caacupé, La Matanza y estará liderada por el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) Oscar Ojea. Las autoridades eclesiásticas advirtieron que buscarán evitar el uso político.

Ojea explicó en su cuenta de X previo a la misa Madres de la Patria que encabezará: “No pensamos invitar a ningún político a esta Misa porque no queremos que algo tan propio del ser humano, que no pertenece a ningún sector político en particular, sea usado de ningún modo”. La misa será en reconocimiento a la labor de las mujeres que sostienen los comedores de las barriadas populares.

En esta línea, el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, salió al cruce de los cantos contra el Presidente en varias misas, entre ellas una que se transformó en un acto militante kirchnerista, al grito de “La Patria no se vende” en plena ceremonia. García Cuerva planteó: “No está bueno usar la misa para dividir, para fragmentar, para partidizar”, al encabezar una ceremonia en la parroquia San Ildefonso en Palermo.

El arzobispo de Buenos Aires cuestionó los cantos contra Milei en misas: “La eucaristía es algo sagrado. Por eso la misa es algo sagrado, porque está en las entrañas más profundas de la fe de nuestro pueblo. Aquí venimos a alimentarnos de unidad, de fraternidad, de paz. Por eso, no está bueno usar la misa para dividir, para fragmentar, para partidizar. No está bueno usar la misa para que terminemos separados como hermanos”.

García Cuerva consideró: “Tampoco está bueno contar con la buena fe de quienes participan de la eucaristía o de los sacerdotes a los que se la invita a presidirla para que después pase lo que ha pasado en estos días, como le pasó a monseñor Gustavo Carrara. Por eso, la misa es algo sagrado, la misa es para unirnos, la misa es para hacernos hermanos, la misa es para alimentarnos y testigos del reino en las calles”.

Las misas en las que hubo cánticos contra Javier Milei

En los últimos días, se viralizó el video de una misa en una iglesia del barrio porteño de San Cristóbal con fuertes críticas a Milei, y luego el de otra ceremonia en la que se repitió la escena, en Constitución, que se transformó en un acto militante kirchnerista al grito de “La Patria no se vende”.

Fue en la parroquia Inmaculado Corazón de María, en un homenaje al sacerdote Mauricio Silva, desaparecido en 1977 mientras trabajaba como barrendero, en el día que conmemora ese oficio. Por eso de la ceremonia hubo trabajadores del sector, junto a dirigentes gremiales y sociales.

“La Patria no se vende” fue el cántico que se viralizó en boca de varios de los asistentes, entre ellos sacerdotes, en referencia a una frase que suele ser usada por la oposición contra el Gobierno.

En esa misa estuvo el obispo auxiliar y vicario general de Buenos Aires, monseñor Gustavo Carrara, que hizo su descargo: “Antes de la bendición final, fui sorprendido por una señora que empezó a cantar y muchos de los presentes en el templo la siguieron. Interrumpí, hice la oración y di la bendición y el saludo final”.

Carrara dijo: “Algún fiel sencillo podría verse confundido, o incluso molesto, por esta situación, que puede interpretarse como politizar partidariamente la celebración de la Eucaristía, que es sacramento de unidad. Como celebrante principal asumo la responsabilidad, y pido humildemente disculpas al que pudiera sentirse ofendido”.

El vicario general de Buenos Aires citó una reflexión del papa Francisco: “Para muchos la política hoy es una mala palabra, y no se puede ignorar que detrás de este hecho están a menudo los errores, la corrupción y la ineficiencia de algunos políticos”.