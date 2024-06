El Kun Agüero reveló que está cerca de volver al fútbol como dueño de un club

Luego de verse obligado a abandonar el fútbol por un problema cardíaco, Sergio Agüero demostró su versatilidad para diversificar sus negocios, aprovechando su carisma y olfato para invertir. El ex delantero, de 36 años, brilla en las transmisiones por streaming, tiene su propio equipo de e-sports, preside su propia escuadra en la Kings League, y ofrece sus incursiones en ESPN o Star+.

En su participación como comentarista de las finales de la NBA, en compañía del streamer Coscu, el Kun sorprendió al revelar la ocupación que proyecta en su futuro cercano.

El ex atacante de Independiente, Atlético de Madrid, Manchester City y Barcelona, que la semana pasada estuvo disputando “el torneo del millón de dólares en Estados Unidos”, un certamen de fútbol amateur al que invitó a Mariano Andújar, realizó la confesión precisamente en medio del análisis de la liga de baloncesto más competitiva del mundo. Ocurrió después de que Coscu le preguntara si se imagina como director técnico en algún momento de su vida.

“No, yo no. La realidad es que estoy pensando... No lo voy a decir, pero capaz me voy a meter en un club de fútbol, pero como dueño”, impactó el campeón de América con la selección argentina en Brasil 2021.

“A lo Beckham”, lo aguijoneó Miguel Ángel Briseño, quien también participa de la transmisión de las definiciones entre Boston Celtics y Dallas Mavericks. “No voy a decir qué club, pero voy a decir que está encaminado. A mí me gusta poder administrar al club, ayudar, progresar, armar un buen equipo, un buen staff, me gusta más poder ver que un club crezca bien, honestamente”, completó.

Resta saber qué institución cobijará a Agüero en esta nueva función como manager o director deportivo y en qué país, dado que en los últimos años residió en Miami, España y Uruguay, alternadamente. De alguna manera, aunque a otro nivel, el rol ya lo cumplió con el equipo en la Kings League, la extravagante liga de fútbol 7 con reglas especiales que organizan Gerard Piqué e Ibai Llanos.

A fines de febrero, brotaron los rumores de un posible regreso del Kun al fútbol, a partir de lo que contó en uno de sus streamings. Allí, puso al aire un audio de su médico que alentaba las esperanzas de un intento de retorno.

“El cardiólogo dijo que estaba muy bien, que es importante que estoy bien de salud, pero para volver a entrenar en el nivel de Primera necesito un montón de estudios, tengo que hacer muchisimas cosas que hoy por hoy... Y tengo que bajar unos kilitos. Pero hago un pique y me desagarro, me tengo que cuidar”, aclaró.

“Esperanza sí hay, tampoco es para volver y jugar un año; tampoco la pavada. Obviamente que me da mil vueltas la cabeza, que hay alguna posibilidad de volver, pero primero quiero ver”, concluyó hace más de tres meses.

Desde entonces, jugó el amistoso de Leyendas de Independiente y el citado certamen en Estados Unidos. Aunque su futuro inmediato en el fútbol parece ligado a la gestión, y no al campo de juego.