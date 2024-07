El Consejo Electoral de Venezuela proclamó a Maduro y crece la tensión con la comunidad internacional

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela proclamó como presidente electo de Venezuela al mandatario Nicolás Maduro para el sexenio 2025-2031, en medio de fuertes críticas de la comunidad internacional y de la oposición local, que desconoció el resultado.

"El Consejo Nacional Electoral acredita al ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente electo de la República Bolivariana de Venezuela en la elección presidencial celebrada el 28 de julio del 2024, para un período de seis años", informó el presidente del CNE, Elvis Amoroso, en conferencia de prensa.

Tras la declaración, Amoroso entregó el acta firmada a Maduro en la sede del CNE, en el centro de la capital venezolana, donde asistieron diplomáticos acreditados en el país, gobernadores e

integrantes del gabinete, entre otros funcionarios.

La oposición local que respaldó al candidato Edmundo González Urrutia no reconoció la victoria y denunció irregularidades en el recuento de votos.

"Queremos decirle que Venezuela tiene un nuevo presidente electo que es Edmundo González Urrutia. Ganamos y todo el mundo lo sabe", aseguró la líder opositora María Corina Machado en horas de la madrugada.

Horas después de que se dieran a conocer los resultados oficiales, la referente opositora expresó: "Tres conteos rápidos dieron los mismos resultados que los boca de urna. Tenemos más del 40% de las actas. El 100% de las actas que transmitió el CNE las tenemos. No sé de donde salieron las otras. Y toda esa información coincide en que Edmundo obtuvo el 70% de los votos y maduro, el 30%".

"Cuando digo que todos saben lo que pasó, me refiero también al régimen. Esto lo sabe toda la comunidad internacional. Saben lo que pasó en Venezuela y cómo la gente votó por un cambio. No vamos a aceptar ese chantaje que la defensa de la verdad es violencia. No señor, violencia es ultrajar la verdad. Violencia es lo que pretenden hacer. Nosotros vamos a defender la verdad", resaltó Macado.

La situación derivó este lunes en caldeadas protestas, que incluyeron enfrentamientos entre manifestantes y policías, que lanzaron balas de goma y gases lacrimógenos en las calles de Caracas.

Tensión internacional



Los resultados que dio el Consejo Nacional Electoral de Venezuela tampoco fueron reconocidos por la Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay.

La respuesta de la administración de Maduro fue retirar a sus representantes diplomáticos de esos países y exigir que se vayan de Caracas los integrantes de las embajadas.

"Venezuela expresa su más firme rechazo ante las injerencistas acciones y declaraciones de un grupo de gobiernos de derecha, subordinados a Washington y comprometidos abiertamente con los más sórdidos postulados ideológicos del fascismo internacional, tratando reeditar el fracasado y derrotado Grupo de Lima, que pretenden desconocer los resultados electorales de los Comicios Presidenciales efectuados este domingo 28 de julio de 2024, los cuales dieron la victoria como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, para un nuevo Periodo Constitucional 2025-2031″, afirmó el canciller chavista Yvan Gil.

En un comunicado, sostuvo que la administración venezolana "se reserva todas las acciones legales y políticas para hacer respetar, preservar y defender nuestro derecho inalienable a la autodeterminación".

En contraparte, uno de los que felicitó al mandatario bolivariano fue el presidente de Rusia, Vladimir Putin, que destacó la victoria, a la vez que su administración dijo que fortalecerá las relaciones con el país caribeño.

También se expresó en ese sentido el presidente de Bolivia, Luis Arce, quien felicitó a Maduro por su victoria electoral y reafirmó la "integración soberana" de ambos países.

"Felicitamos al pueblo venezolano y al presidente Nicolás Maduro por la victoria electoral de este histórico 28 de julio (...) hemos seguido de cerca esta fiesta democrática y saludamos que se haya respetado la voluntad del pueblo venezolano en las urnas", expresó Arce en la red social X.

En la región, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró que se dieron elecciones pacíficas y evitó referirse al resultado.

En tanto, la cancillería de Brasil pidió una “verificación imparcial de los resultados” de las elecciones.

En un comunicado, la administración de Luiz Inácio Lula Da Silva reafirmó “el principio fundamental de la soberanía popular, a ser observado mediante la verificación imparcial de los resultados” de la votación.