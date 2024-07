Julián Gutiérrez quedó octavo en tiro y le dio el primer diploma olímpico a la Argentina en París 2024

El tirador argentino Julián Gutiérrez quedó octavo en la final de rifle de aire 10 metros en los Juegos Olímpicos de París 2024 y consiguió el primer diploma para la delegación argentina.

La medalla de oro fue para chino Lihao Shengon, que logró el récord olímpico con un puntaje de 252.2. El joven de 19 años había sido subcampeón en Tokio 2020. En tanto, la medalla de plata fue para el sueco Victor Lindgren y el bronce, para el croata Miran Maricic.

Gutiérrez había realizado la mejor perfomance de su carrera el domingo, al clasificarse a la final, pero hoy no tuvo la misma precisión y quedó al margen, con el 8° lugar y un diploma olímpico para el recuerdo.

Gutiérrez, que había sellado su pase a la final con la mejor puntuación de la clasificación (631.7), logró el mejor resultado de un tirador argentino desde Melbourne 1956.

Julián Gutiérrrez hizo historia

Más allá de su resultado en la final, Julián Gutiérrez hizo historia para el deporte argentino, tras ser el primer tirador de rifle de aire 10 metros en llegar a la final. Además, sus 631,7 puntos de la ronda eliminatoria marcaron un nuevo récord sudamericano.

“Siempre dije que Dios proveerá, mientras trabajaba intensamente, sobre todo en el último mes. Por eso es que estoy tan contento, porque este es el fruto que recogemos por el trabajo realizado. Me imagino como estará mi familia, mis vecinos, mis amigos por este récord personal y por esta actuación. No quiero olvidarme de mi viejo, mi entrenador, que siempre me acompaña y que es parte importante de esta actuación”, dijo Julián después de su participación.

Diploma olímpico en el skate

El skate, disciplina que debutaba en estos Juegos Olímpicos, tuo un representante argentino en la final. Se trata de Matías Dell Olio, que se quedó con el octavo lugar y consiguió un diploma.