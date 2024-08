El Gobierno Provincial dispuso adelantar la fecha de pago de las becas provinciales con el objetivo de que puedan contar con fondos y acceder al programa One Shot Plus para compra de alimentos. En consecuencia, los beneficiarios tendrán acreditado el dinero este viernes 2 de agosto.

La noticia fue confirmada tras una reunión que mantuvo el gobernador Raúl Jalil con la ministra de Economía, Alejandra Nazareno y su equipo de trabajo; el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Fernando Ávila, y el ministro de Vivienda y Urbanización, Fidel Saenz.

La disposición de adelantar el pago de becas provinciales se realiza teniendo en cuenta que, con la nueva modalidad del One Shot, los beneficiarios podrán realizar compras de alimentos con sus tarjetas de débito adheridas a Modo en la aplicación BNA o en la misma aplicación Modo.

El One Shot Plus está vigente desde el 29 de julio hasta el 4 de agosto inclusive, con el 50% de descuento en Alimentos. El nuevo tope de reintegro es de $80.000 por persona, lo que equivale a decir que durante la semana de la promoción podrán hacerse compras por $160.000 por cada cliente o CUIT. Se recuerda que el monto no se descontará del resumen de cuenta, sino que se acreditará en la cuenta del cliente horas después de la compra.