El ex mandatario Alberto Fernández renunció a la presidencia del Partido Justicialista (PJ), espacio que comenzó a liderar mientras ejercía el Poder Ejecutivo y en el que todavía tenía mandato.

Si bien tras la derrota electoral de Unión por la Patria el año pasado las acciones del PJ estaban en stan by y no había reuniones, en los papeles Fernández seguía siendo el titular de la

fuerza.

Ahora, tras la renuncia del ex presidente debido a la denuncia en su contra por violencia de género de parte de la ex primera dama Fabiola Yañez, el PJ deberá elegir nuevas autoridades.

"Ante diversas manifestaciones periodísticas y la denuncia relacionada a cuestiones de género que son de público conocimiento y para no manchar los honores que me merece el Partido

Justicialista, tengo el deber político y moral de expresarme, aguardando que la situación se aclare", subrayó Fernández.

En un comunicado, sostuvo que "de ninguna manera" iba a dejar "que el gobierno aproveche esta denuncia para ocultar los terribles problemas que tiene el pueblo argentino".

"Convencido que nuestra organización partidaria no convalida el silencio y creyendo prudente no intervenir en ningún proceso judicial, siempre teniendo en alto el legado de Juan Domingo Perón y Eva Perón con mucho dolor eh decidido renunciar a la presidencia del Partido Justicialista Nacional", agregó el ex jefe de Estado.