Disney Studios realizó la D23 Expo, una convención que se realiza cada dos años en el Honda Center de Anaheim de California. La exposición, que contó con 12 mil presentes, anunció los futuros estrenos más esperados para la pantalla chica y grande.

Durante todo el fin de semana el estudio presentó los tráilers y adelantos de los proyectos en los que está trabajando, entre ellos los de Marvel Studios, Pixar y la esperada última película de James Cameron, Avatar 3.

Los estrenos de Marvel Studios

Marvel Studios se recupera de lo que fue una ‘mala racha’ de películas y presenta un proyecto que Netflix había dejado en el camino: Daredevil Born Again, protagonizada por Charlie Cox, Jon Bernthal y Deborah Ann Woll.

El estudio también presentó a Ironheart, una serie protagonizada por Dominique Thorne, que tratará sobre la primera mujer de hierro, y contará con los cameos de Robert Downey Jr., el recordado Iron Man, y Samuel L. Jackson como Nick Fury.

Otra de las series anunciadas para el próximo 2025 es la de Agatha All Allong, la bruja que hizo su primera aparición en WandaVision. El proyecto ahondará en los comienzos de Agatha Harkness como villana y promete una serie oscura pero con estilo de musical.

Además, Marvel presentó para la pantalla grande el tráiler del nuevo ‘Capitán América: Brave New World’, protagonizado por Anthony Mackie, quien interpreta a Sam Wilson, conocido por el Falcón. Entre otros anuncios, también están los de Fantastic Four: first steps, Avengers Doomsday y Avengers Secret Wars.

Las nuevas presentaciones de Star Wars

Diego Luna, actor que interpreta a Cassian Andor en el universo de Star Wars, anunció el ingreso de Ben Mendelsohn y Forest Whitaker para la próxima temporada de Andor en Rogue One Orson Krennic y el rebelde Saw Guerrera.

Lucasfilm también compartió las primeras imágenes de Star Wars: Skeleton Crew, una serie protagonizada por Jude Law, a estrenarse el próximo 3 de diciembre. La trama seguirá a cuatro niños que encuentran lo que creen es un templo Jedi perdido, pero en realidad es una nave que cayó en el planeta años atrás.

Una de las presentaciones más esperadas fue la del The Mandalorian and Grogu, una película protagonizada por Pedro Pascal a estrenarse el próximo 2026, e hizo público el logo y el trailer oficial.

Y la última presentación fue la de Star Wars: Reconstruye la Galaxia, una serie de LEGO's que contará con cuatro episodios.

El primer adelanto de Avatar 3: Fire and ash

Para cerrar el fin de semana de anuncios en la D23 Expo, el aclamado director canadiense James Cameron presentó en el escenario, el esperado film del mundo de los seres azules y el nombre oficial elegido: Avatar: Fire and ash, que se traduce en fuego y cenizas.

El director compartió las primeras imágenes del arte conceptual que tendrá el film con fecha a estrenarse el próximo 19 de diciembre de 2025, y sobre ella, destacó: "La nueva película no es lo que esperas, pero definitivamente es lo que quieres".