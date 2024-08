En una nueva jornada de actividades en China, este jueves la comitiva catamarqueña, encabezada por el vicegobernador Rubén Dusso, estuvo participando junto al embajador argentino en Beijing, Marcelo Suárez Salvia, del Foro Argentina - China de Nuevas Tecnologías en Minería de Litio, junto a importantes empresas e instituciones.

En dicho marco, la misión local llevó adelante la firma de un memorándum de entendimiento entre Catamarca y las Empresas en consorcio Lishang New Energy Technology; Sichuan Three-Rare Times Technology y Grupo Audes, para el desarrollo de la industria minera, la investigación y la formación en tecnología Industrial en la provincia.

La representación de Catamarca en el convenio incluye tanto la firma del vicegobernador Dusso, como la ministra Verónica Soria y el Ministro Marcelo Murúa; la UNCa, representada por el Ing. Adolfo Agüero; la Cámara de Proveedores Mineros, representada por su presidente, Manuel Gómez Bello; y la Asociación Obrera Argentina, representada en este acto por su Secretario General Gustavo Molina.

El conjunto de empresas chinas por su parte fue representada por los señores Liu Shengchun y Sr. Xu Gang.

El Memorándum tendrá por objetivo establecer relaciones de cooperación para promover la iniciativa privada y potenciar la actividad minera en Catamarca y contribuir en la transición energética sustentable. Las partes, de esta manera se comprometen a adoptar las acciones necesarias para el desarrollo de Proyectos Mineros que contribuyan a la innovación tecnológica, capacitación y entrenamiento laboral de los habitantes de la Provincia de Catamarca.

Un proceso innovador

El convenio firmado prevé la aplicación una tecnología innovadora que permite la producción de litio en forma directa, la cual está siendo aplicada en el Tíbet, aportando grandes ventajas en los tres factores fundamentales del proceso; la recuperación, cuánto es lo que uno extrae de litio de lo que está saliendo del salar; el consumo de energía; y el tercero es el uso del agua. Los métodos de extracción directa, además de rápidos, tienen menor consumo de agua.

Este método, que fue chequeado debidamente por expertos en la materia con resultados muy positivos, podría comenzar a aplicarse tanto en los proyectos nuevos como en aquellos que ya están en marcha.

Compromiso de investigación y formación



A su vez, la empresa se compromete a desarrollar y apoyar en la Provincia de Catamarca, un Centro de Investigación y Capacitación que contribuya al desarrollo tecnológico, científico, económico y social, destinado a aportar capacidades requeridas por la industria minera a fin de brindar competencias, formación, entrenamiento laboral y certificación habilitante que promueva mayores oportunidades para la población, la generación de empleo de calidad e inclusión laboral.

Mano de obra y empresas catmarqueñas



Además la empresa, durante todas las etapas del desarrollo minero, deberá contratar obras, bienes, insumos y/o servicios prestados por proveedores locales en un porcentaje no inferior al setenta por ciento (70%) anual, con el fin de ampliar y garantizar la contratación de los servicios que se ofrecen en las zonas mineras y en la provincia en general. Asimismo, se compromete a garantizar que el setenta por ciento (70%) de su nómina de trabajadores sean originarios o residentes de la Provincia de Catamarca, con una antigüedad no menor a dos (2) años.



"El memorandum de entendimiento que hoy firmaremos, marcará el inicio de una nueva etapa en nuestra colaboración. Este acuerdo permitirá el desarrollo de iniciativas conjuntas en investigación y capacitación, especialmente en el sector del litio, un recurso clave para la transición energética global. Este convenio no solo fortalecerá los lazos entre nuestras naciones, sino que también abrirá la puerta a nuevas inversiones que potenciarán el desarrollo regional", expresó la ministra de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos, Verónica Soria.

Dusso en el foro: "Queremos que el desarrollo sea incluyendo a la gente"

Durante el foro el vicegobernador Dusso tuvo la oportunidad de exponer en representación de Catamarca, haciendo hincapié en que "el potencial que las empresas tienen para invertir en los recursos naturales catamarqueños sea aplicado al desarrollo de nuestras comunidades, que podamos hacer más desarrollo local".

"En la transición energética, el litio es sólo uno de los componentes y nosotros tenemos también el cobre, también tenemos la riqueza del sol, la riqueza de la energía geotermal. Para hacer energía limpia con energía limpia, si no estamos usando energía que viene del petróleo para producir una energía limpia, entonces hay una contradicción", dijo Dusso.

"Gracias a la naturaleza es que tenemos los recursos para desarrollarnos bien y eso es lo que queremos hacer, por eso en la comitiva nos acompaña gente de la universidad, gente del ministerio, de los distintos organismos junto a los que hemos establecido cómo queremos que sea el desarrollo; queremos que sea con la gente adentro, incluyendo a la gente, que la gente participe, que la gente se desarrolle, y también, como hablamos con el embajador en la previa, que nos puedan ayudar a que tenga continuidad, por eso es importante que intervenga la parte académica, los obreros, los proveedores, los distintos actores, y estén tranquilos", cerró el vicegobernador.

Presencias en el foro Chino-Argentino

Este gran encuentro de instituciones y empresas llevado adelante en el país Oriental contó con la participación de entidades como; Ganfeng mining, CNGR holding, Shengxin Lithium, ZangGe Mining, HongQiao Group, Tsingshan Group, BYD Group, Xiexing Energy; e instituciones: Universidad de Sichuang, Universidad Tecnológica de Chengdu, Academia de ciencias de China, Universidad de ciencias y tecnológica de Tianjin, Instituto de geología China, Academia de ingeniería China, Academia de ciencias geologicas de China, Ministerio de Tierras y Recursos, Academia de investigación de producción en minería.