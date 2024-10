Diputados ratificó el Decreto Acuerdo que provincializa el servicio de agua

En la vigésima sesión ordinaria de Diputados, conducida por la vicepresidenta del cuerpo María Argerich, las y los legisladores aprobaron varios proyectos entre los cuales se destaca la ratificación al Decreto Acuerdo 399 del Poder Ejecutivo que introduce modificaciones a la constitución de la empresa estatal Aguas de Catamarca Sapem. Este instrumento recibió el respaldo de la mayoría de los legisladores presentes y apunta a mejorar la gestión y administración del recurso hídrico en la provincia, permitiendo la provincialización del servicio de agua potable, desagües cloacales y agua de riego.

Con esta modificación, Aguas de Catamarca Sapem no solo se encargará de la distribución del agua, sino también de todo el proceso necesario para garantizar que el recurso llegue potabilizado a los hogares. Juan Carlos Ledesma (Frente de Todos), como miembro informante, subrayó la importancia de centralizar la gestión del agua en un solo organismo: “La concentración en Aguas de Catamarca Sapem permitirá optimizar y mejorar los servicios, especialmente en el interior de la provincia, logrando un manejo más ordenado del mantenimiento y nuevas obras”. A la vez, subrayó que este cambio permitirá una gestión más eficiente del agua, lo que repercutirá en un mejor servicio para los catamarqueños.

Por su parte, Mamerto Acuña (UCR) expresó preocupación ante la falta de detalles sobre la situación laboral de los empleados de la Secretaría de Agua. “Estamos llevando adelante una legislación donde no se precisa de quién dependerán” dijo para acotar que el Decreto no especifica cómo se consolidará la relación entre la empresa Aguas de Catamarca Sapem y el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente. A su turno, Alfredo Marchioli (UCR) indicó que “el instrumento no establece claramente la forma en que se fijarán las tarifas, lo que genera incertidumbre en cuanto al marco legal que regirá la prestación del servicio”. Marchioli también expresó que el Decreto podría violar normas preexistentes sobre la gestión del recurso hídrico.

Ante las observaciones Ledesma aclaró que los trabajadores de la Secretaría de Agua continuarán prestando funciones en dicha área y comentó que durante la evaluación del Decreto en la comisión de Obras y Servicios Públicos no se habían expresado objeciones. “Me sorprende lo que manifiestan ahora en este recinto, porque en la Comisión donde se trató este Decreto no hubo oposición”, replicó Ledesma. A su turno, Gustavo Aguirre (FT) señaló que el Decreto ya entró en vigencia desde principios de año, y que la Legislatura sólo puede ratificar o rechazarlo, pero no modificarlo: “El Decreto tiene vigencia y se está aplicando”. Tras un extenso debate, Argerich sometió el Decreto a votación nominal. El resultado fue de 17 votos a favor, 14 en contra y 9 ausencias, lo que permitió que la ratificación del Decreto prosperara por mayoría.

Por otra parte, la Cámara baja dio media sanción a una iniciativa que establece cada 9 de octubre como Día Provincial de la Concientización de la Enfermedad Cardiovascular en la Mujer. Cristina Gómez (UCR), impulsora de la propuesta, explicó que la fecha fue elegida en homenaje a la doctora Liliana Grinfeld, pionera en la lucha contra esta afección en Argentina, y precisó que el proyecto también propicia la realización de una “Campaña anual desde el Estado, con el fin de concientizar a la sociedad y a los profesionales de la salud”

Reconocimientos

En la misma sesión, Diputados declaró de Interés Legislativo la participación de la delegación de alumnos y docentes catamarqueños en las Olimpiadas de Matemáticas ATACALAR, desarrolladas en Copiapó (Chile), donde los estudiantes obtuvieron 9 medallas. Juan Carlos Ledesma (FT), autor del reconocimiento, señaló que los jóvenes, “motivados por el afán de superación y el amor por las ciencias exactas, han demostrado un nivel de excelencia académica y un compromiso con su educación que merece ser destacado”.

La Cámara baja también declaró de Interés Legislativo el trabajo realizado por los Brigadistas de lucha contra Incendios Forestales, Protección Civil, Bomberos Voluntarios, la Policía, baqueanos, personal municipal y el Servicio Penitenciario Provincial, instituciones colaboraron en el combate de los incendios que afectaron localidades de Ambato, Tinogasta, Belén y Pomán. Gladys Moro (FT), impulsora del proyecto, resaltó la “intervención oportuna y eficaz de estos grupos que fue fundamental para controlar los focos de incendio, limitando así los daños y contribuyendo tanto a la preservación del medio ambiente como a la seguridad de la comunidad”.