Cristina Kirchner y Ricardo Quintela se reunirán para definir el futuro de la conducción del Partido Justicialista. Será una reunión clave luego del pedido de unidad que hizo el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. La cumbre servirá para definir si habrá una lista única o no en la interna partidaria. El mensaje del gobernador bonaerense apuntó a bajar la tensión.

El encuentro entre la ex presidenta y el gobernador de La Rioja se hará con el objetivo central de acordar una lista de unidad que aglutine a todos los sectores del peronismo. Cabe recordar que mañana a la medianoche se vence el plazo para presentar las listas de candidatos ante la junta electoral partidaria.



La ex presidenta pretende forzar una lista de unidad que la lleve como principal candidata. Que el riojano se quede con la vicepresidencia y que se acuerde el resto de la lista.

El guiño de Kicillof a la ex presidenta

Hasta ahora, el “Gitano” no quiere bajar su candidatura y dijo estar dispuesto a jugar a fondo para llegar a la cima del partido. Aunque ayer, según dirigentes que están en su entorno, notó que el guiño de Kicillof a la ex presidenta, durante su discurso en Berisso, puede ser interpretado como una quita de su apoyo de cara a la disputa de poder con la ex mandataria.

El riojano anoche volvió a manifestar su intención de competir. “Cristina dijo que agarráramos el bastón de mariscal. Yo lo hice y recorrí once provincias. Después emergió su candidatura. Pero ahora me resulta difícil haber generado esa expectativa. La competencia le va a dar lugar a dirigentes nuevos que no tienen visibilidad”, explicó.

En el kirchnerismo creen que Quintela “se está vendiendo caro” y que en el encuentro de hoy terminará aceptando una lista de unidad que esté encabezada con CFK. Esa es la opción que más gira en la dirigencia porque, como ha sucedido históricamente, el peronismo termina convergiendo en una opción que aglutina a la mayoría. Una lista única con casi todos adentro.