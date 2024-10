Ginés González García falleció este viernes en Buenos Aires a los 79 años. El ex ministro de Salud estaba internado en el Instituto Quirúrgico del Callao, donde luchaba contra un cáncer. Será velado a partir de las 18 horas en la Universidad ISALUD.

La noticia fue confirmada minutos antes de las 13 y generó una enorme conmoción en el mundo de la política nacional. En su cuenta de Instagram, su familia publicó un sentido posteo: “Con mucha tristeza hoy despedimos a un hombre distinto, cuya vida y legado han marcado un antes y un después en nuestras vidas. Fue hijo, hermano, padre, abuelo y amigo. Su paso por este mundo dejó una huella y una impronta que seguirán abriendo caminos en cada uno de nosotros y nosotras”.

“Su inquebrantable convicción por un mundo más justo fue un faro y un ejemplo de integridad en un camino muchas veces arduo”, destacaron en un mensaje cargado de emoción, que prosigue: “Su capacidad para escuchar, comprender y guiar a quienes lo rodeaban hizo que todos nos sintiéramos parte de algo más grande. Nos enseñó que el verdadero liderazgo se sustenta en el servicio, la empatía, la colaboración y el consenso”.

“Hoy, mientras lloramos su partida, también celebramos su vida. Recordaremos sus risas, su mirada siempre distinta, sus ideales por una Argentina mejor, y su eterna pasión por Racing”, recordaron en el mismo mensaje, que concluye: “Gracias Ginés. Por ser un hombre extraordinario, el sanitarista contemporáneo que cambió paradigmas y cultivó su lealtad de un modo único. Su memoria vivirá en nuestros corazones y en cada paso que demos hacia un mundo”.

Nacido el 31 de agosto de 1945 en la ciudad bonaerense de San Nicolás de los Arroyos, González García se graduó como médico cirujano en la Universidad Nacional de Córdoba.

En enero de 2002 fue nombrado ministro de Salud de la Nación por el gobierno de Eduardo Duhalde, cargo que mantuvo cuando fue ratificado por Néstor Kirchner en 2003. Antes, entre 1988 y 1991, había ocupado el mismo puesto pero en la Provincia de Buenos Aires, bajo la administración de Antonio Cafiero.

Durante la presidencia de Cristina Kirchner fue designado embajador en Chile, cargo que ocupó desde diciembre de 2007 hasta finales de 2015.

Precisamente la ex mandataria fue una de las primeras referentes políticas en dedicarle un mensaje en las redes sociales: “Hoy despedimos a Ginés González García, prestigioso médico sanitarista, militante peronista y buena persona. Merece descansar en paz. Mi acompañamiento a su familia, a sus amigos y compañeros”.

Pandemia y causa judicial

El regreso de Ginés al centro de la escena política se produjo en 2019, cuando Alberto Fernández llegó a la Casa Rosada y lo eligió para que volviera a liderar el área de Salud., que acababa de recuperar su categoría de Ministerio.

En ese cargo debió afrontar un desafío durísimo porque al poco tiempo de asumir se desató la pandemia de coronavirus que paralizó al mundo.

La gestión del gobierno nacional, y su responsabilidad como titular de la cartera sanitaria, lo convirtieron en blanco de numerosas críticas que se multiplicaron cuando se descubrió que personas cercanas al poder habían tenido privilegios para vacunarse antes que el resto de la población.

En las últimas horas, Ginés González García había sido noticia porque la Cámara Federal confirmó su procesamiento por el escándalo del denominado “Vacunatorio VIP”.

“Reservada para unos pocos, según criterios de utilidad y necesidad, la vacuna fue puesta al alcance de un grupo selecto que, por parentesco o por amistad, burló los esquemas impuestos a toda la generalidad”, dijeron los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens en el fallo al que accedió Infobae. En la causa, el funcionario había declarado que sólo autorizó “la vacunación de 9 personas” que lo solicitaron a través de su secretaría privada. Y que era gente que cumplía los requisitos para hacerlo porque “habían fracasado en vacunarse en sus respectivas jurisdicciones locales”.

A finales de mayo de 2024, González García decidió hablar para defenderse de las acusaciones por las irregularidades en la vacunación durante la pandemia de COVID-19 y aseguró que el ex presidente Alberto Fernández no le dio la posibilidad de explicar su versión de las acusaciones que recibió. “Me declararon culpable antes de que yo me pudiera defender”, dijo el ex funcionario, quien afirmó que se sintió “abandonado políticamente” tras lo sucedido.

“Yo dije ‘lo puedo explicar’, pero te dicen ‘No, ya dijimos que te pidió la renuncia el Presidente’. En un lío como el que tenía ya el gobierno, no voy a empezar a patalear y decir ‘No me voy’...”, explicó en una entrevista con los periodistas Ernesto Tenembaum y Reynaldo Sietecase, en Radio con Vos.

En esa misma charla aseguró que no cometió ningún delito: “La jueza, de entrada, archivó la causa y dijo que no es ningún delito. Después aparecieron los fiscales y sabemos que la Justicia hace las cosas largas. Yo estoy totalmente tranquilo y en paz con mi conciencia”.