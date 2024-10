Milei aseguró que la salida del cepo "está más cerca de lo que imaginan"

El presidente Javier Milei sostuvo que "la apertura del cepo" al dólar está "más cerca de lo que imaginan", aunque evitó dar detalles sobre una fecha, a la vez que afirmó que “la verdadera inflación actual es del 1 por ciento mensual, el resto es inflación inducida”.

Consultado durante una entrevista con el canal de streaming Neura sobre una posible eliminación del control de cambios, Milei respondió: "La apertura del cepo está más cerca de lo que imaginas. Hay apertura de cepo con plata y apertura de cepo sin plata".

"Si no hay plata (para levantar el cepo), necesito eliminar el sobrante. La verdadera inflación actual es del 1 por ciento mensual, el resto es inflación es la inducida. Cuando lleguemos a una inflación mensual del 2,5 por ciento mensual ahí vamos a tener sólo la inflación inducida", explicó, señalando que cuando se dé esa instancia se estará más cerca de levantar el control de cambios.

Al respecto, aclaró: "Igual no es algo que no depende todo de nosotros, depende de la demanda de dinero de los individuos".

Durante la entrevista, Milei reveló que recibió una carta de su par chino, Xi Jinping, para saludarlo por su cumpleaños 54.

"Hoy hicimos un pequeño brindis y después seguí trabajando; recibí al embajador de China que trajo una carta de Xi Jinping saludándome por mi cumpleaños", comentó el mandatario y agregó que "no le da mayor importancia" a su cumpleaños, sino que lo toma como "un día más".

Por otra parte, reveló los motivos por los que se está peleando públicamente con la ex mandataria Cristina Kirchner, al advertir que ese contrapunto en redes sociales le sirve para "explicar que es una ignorante que no sabe de economía" y además exponer sobre los "logros enormes" de su gestión.

De los recientes cruces con Cristina Kirchner, dijo: "Ella hace un planteo de inflación y Lecaps que a mí me sirve para explicar que es una ignorante que no sabe de economía y me además me permite explicar los logros enorme de la gestión".

Por otro lado, el Presidente estimó que La Libertad Avanza (LLA) va a "arrasar" en las elecciones legislativas del año próximo.

"Vamos a arrasar en el 2025. Tenemos una intención de voto del 45 por ciento después de haber hecho el mayor ajuste de la historia de la humanidad", sostuvo Milei, quien planteó un escenario electoral "con los salarios subiendo, las jubilaciones subiendo y el empleo subiendo".

Asimismo, Milei volvió a criticar al jefe del bloque de diputados de Encuentro Federal, Miguel Pichetto, a quien acusó de hablar "mirando las valoraciones de las encuestas".

"Pichetto mira las encuestas, mira la valoración de las universidades y te dice ´¿Cómo vas a hacer esto? Tenes que permitir todo´. Si permitís todo el riesgo país pasa a 3.000,

entras en déficit fiscal... es mejor hacer lo que corresponde", sostuvo el mandatario durante el reportaje.

Al respecto, el Presidente se diferenció de los políticos que "piensan en términos de votos e imagen", al restarle importancia a esas categorías. "Yo no miro la imagen, la imagen la tengo para consumirla. Quiero tomar las decisiones que creo que son las correctas, eso no lo entienden", manifestó.

También planteó que el Gobierno "ganó la batalla de las universidades", porque "el 85% de la gente quiere auditarlas".

"Cuando arrancó el tema de las universidades arrancó que el 90 por ciento estaba a favor de las universidades y el 10 por ciento a favor nuestro. Hoy estamos 50 a favor de las universidades y 40 a favor nuestro. La batalla de las universidades la dimos y la ganamos, el 85 por ciento de la gente quiere auditarlas, que es lo que planteamos", expresó en declaraciones al canal de streaming.