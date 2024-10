Los gremios del transporte prometieron más paros y amenazaron a Milei

Tras considerar un éxito el paro de este jueves porque tuvo un “acatamiento del 100%”, la Mesa Nacional del Transporte se reunirá la semana próxima para definir nuevas medidas de fuerza en contra del Gobierno: “Recién estamos entrando en calor”, dijo uno de sus líderes. Y aunque destacaron que las protestas serán “dentro del marco de la ley y en paz”, le dejaron una amenaza a Javier Milei: “El Gobierno no sabe dónde se está metiendo”, afirmó Pablo Biró, del gremio de pilotos.

Los miembros de la Mesa brindaron esta tarde una conferencia de prensa para efectuar un balance del paro de 24 horas, en Piedras al 1700, que fue presidida por Pablo Moyano (Camioneros), Juan Pablo Brey (aeronavegantes), Omar Maturano (La Fraternidad), Juan Carlos Schmid (FEMPINRA) y Raúl Durdos (SOMU), además de Biró. “Este es el primer paso del plan de lucha porque la semana que viene vamos a decidir qué es lo que vamos a hacer de acá en más, pero únicamente es una estrategia de defensa porque nos atacan y cuando nos atacan, nos defendemos”, señaló Maturano.

El jefe de La Fraternidad marcó una diferencia entre “los que queremos enfrentar al Gobierno en paz y en orden y los que quieren dialogar con el Gobierno”. Poco antes, Moyano había aludido a la división que existe en la CGT por la actitud ante Milei, pero sin agredir a sus rivales internos: “Acá también está la CGT. La CGT somos todos y toda la CGT quiere confrontar como lo hemos hecho -enfatizó-. En definitiva, los que nos terminan cagando son los diputados del peronismo que votaron que los trabajadores paguen Ganancias, que les paguen 12.000 pesos a los jubilados y que le cagaron el aumento del presupuesto universitario. La clase política fue la que traicionó a los trabajadores”.

El dirigente de Camioneros resaltó “el apoyo del 100% de todos los gremios de transporte que convocamos la medida de fuerza: no circularon aviones, barcos, trenes de subte, camiones, taxis”, aunque mencionó que distinto fue en el caso “lamentablemente de los choferes de colectivos”.

Sin embargo, sostuvo que había visto “en algunos noticieros que algunos colectiveros decían: ‘Nosotros debemos estar acompañando este paro’”. En ese sentido, dijo: “Hoy vimos colectivos con 4, 5 o 6 personas. La gente salió masivamente a bancar esta protesta, pero no se apretó a nadie, pese a que el Gobierno, con todo el aparato mediático, trató de que el paro no se lleve adelante”.

Por su parte, Schmid criticó al Gobierno por la campaña en la app Mi Argentina en la que acusó por el paro a Moyano y Biró: “Cuando se estigmatiza a los compañeros nos están atacando a todos -puntualizó- porque la que convocó a esta medida de fuerza fue una mesa nacional, de la que tanto Pablo Moyano como Pablo Biró son integrantes. Y hacer una persecución mediática utilizando la tecnología para sindicar y señalar a quienes promueven la protesta es de un autoritarismo extremo. Son las expresiones y las costumbres de los regímenes dictatoriales”.

Además, el titular de la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina (FEMPINRA) se mostró muy duro contra la dirigencia de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que había integrado la Mesa y luego desistió de adherir al paro de este miércoles. “La UTA nos tiene acostumbrados a estas vacilaciones -dijo-. Cuando fui secretario general de la CGT, el primer gremio que se bajó de la protesta general fue la Unión Tranviarios Automotor. Esa discusión la tienen que saldar los compañeros de base de la UTA, que están tan jodidos como los que estamos en esta sala”.

Aunque se mostró muy crítico del Gobierno, Schmid no descartó la voluntad de dialogar, al señalar: “Si nos tenemos que sentar a negociar, lo vamos a hacer en la medida en que haya una agenda consensuada porque sentarse a discutir cuando el temario y la iniciativa la pone únicamente el Poder Ejecutivo es sólo sentarse a firmar un contrato de adhesión que no estamos dispuestos a hacer”.

Brey hizo hincapié en que esta protesta había comenzado “como un paro sólo del transporte, pero que después se fueron sumando otros sectores”, como la UTEP (movimientos sociales), personal de la AFIP y la Aduana, los docentes y no docentes universitarios y la salud, entre otros. Para fundamentar lo que había dicho, leyó un listado de 85 gremios y organizaciones que apoyaron la huelga.

Como se preveía, uno de los discursos más duros fue el de Biró, quien, al aludir al uso de las aplicaciones oficiales para apuntarlo por el paro, dijo: “Solamente Goebbels se atrevió a tanto. Usar el aparato represivo del Estado y usar aplicaciones financiadas por todos los argentinos para perseguir dirigentes es coacción agravada”. Y enseguida denunció: “Soy víctima de una persecución en manos de este gobierno, y esto ya lo hemos vivido en la Argentina”.

El titular del gremio de pilotos afirmó que él y su familia fueron “seguidos por los servicios de inteligencia” y detalló: “Han llegado a seguirnos con camionetas sin patente, seguir a mi familia, sacarles fotos en la escuela a mis hijas”. Por eso, dijo, presentó un hábeas corpus preventivo en la Justicia. “Es un honor que este gobierno que está atacando al pueblo argentino, que no tiene ninguna sensibilidad, me ataque a título personal -agregó-, pero que no sean cobardes: dejen de perseguir a mi familia, a mi mujer y a mis hijas. Que se metan conmigo, si quieren”.

El mismo sindicalista tuvo a su cargo algunas de las definiciones más destacadas. Por un lado, aseguró que “todas las medidas (que resuelva la Mesa Nacional de Transporte) se darán dentro de la ley y en paz, dentro de las reglas de juego de la democracia”. Por otro, dejó algunas frases de tono amenazante. Una de ellas fue: “Recién estamos entrando en calor. Esta es una mesa que va a decidir cómo vamos a resistir para darle lugar a todos aquellos que quieran usar la herramienta de lucha”.Y la otra: “Este gobierno no sabe en lo que se está metiendo. Si nos compraron por débiles, se equivocaron. Los vamos a resistir con toda nuestra energía y todo lo que esté a nuestro alcance”.