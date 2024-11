En el marco de su visita al país de Chile, el vicegobernador Rubén Dusso visitó este sábado el puerto de Caldera acompañado por la alcaldesa de la ciudad, Brunilda González Anjel, para más tarde ser recibido en la localidad de Chañaral por el alcalde Alex Ahumada, e interiorizarse sobre la construcción del megapuerto multipropósito.

Cada una de estas terminales marítimas forma parte del proyecto del Corredor Bioceánico Ferroviario por el Paso de San Francisco, siendo Caldera el puerto inmediatamente disponible para el transporte de granos y legumbres, mientras Chañaral, desde dónde partiría el ferrocarril hacia Argentina, llegando como terminal a Catamarca, y donde se construirá el mega puerto multipropósito Chañaral.

La capacidad de carga de estos puertos de aguas profundas, así como su menor distancia del continente asiático en comparación al puerto de Buenos Aires, los convierte en una ventaja a la hora de proyectar la producción de las provincias del Norte y centro de Argentina hacia los mercados internacionales de Oriente cuya demanda en alimentos y materias primas se encuentra en alza. "Se trata de verdaderas oportunidades para Catamarca y la región de transformar su matriz productiva multiplicando oportunidades e inversiones en beneficio de su pueblo", fueron palabras del vicegobernador catamarqueño para dejar plasmada su visión sobre estos puertos pacíficos de gran calado.

“La gente está muy contenta así como las autoridades nos ofrecen todo su apoyo, el mismo apoyo que esperamos de las autoridades trasandinas para que esto sea una realidad”, expresó el responsable chileno del Corredor Bioceánico, Roberto Masso Briceño, quien expuso sobre los detalles de la construcción del mencionado proyecto de megapuerto en Chañaral.

En su recuento de instancias necesarias para la puesta en marcha del proyecto del Corredor Bioceánico Ferroviario, el vicegobernador catamarqueño enumeró en primer lugar, el lograr una apertura permanente de la frontera entre Argentina y Chile en el Paso de San Francisco, uno de los objetivos puntuales de la presente visita catamarqueña al país trasandino: "Si facilitamos nada más que la entrada y la salida de todos los días, es un gran paso, el primer gran paso", señaló Dusso.

"El segundo paso que se va a materializar a corto plazo es el puerto y el tercero el ferrocarril pero primero es que el Paso funcione para que lo visibilicemos, que el país lo visibilice al paso San Francisco porque si no, cuando el de Mendoza amontona 6.000 o 7.000 camiones, no hay la opción de San Francisco porque de este lado chileno no está todos los días. Si de este lado estuviera todos los días, sería la opción. Entonces la economía que podría tener esta zona nada más como primera cosa funcionando el Paso todos los días es impresionante", dijo Dusso a las autoridades chilenas.

"Son las dos cosas juntas, que el Paso funcione todos los días, y que el puerto tenga la prestación para 9.000 kilómetros norte, 500 kilómetros sur y lo tercero después vendrá: el ferrocarril", cerró el vicegobernador.