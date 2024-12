Tensa cumbre del PJ: Cristina Kirchner pidió no desdoblar las elecciones

La reunión del consejo del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires que se llevó adelante este lunes en el municipio de Moreno fue el puntapié para intentar acercar a los distintos sectores de lo que fue Unión por la Patria. Llegó luego de un año de críticas a cielo abierto y diferencias sobre el porqué de la victoria de Javier Milei, quién debe conducir el proceso hacia adelante y cuál tiene que ser el rol tanto del gobernador Axel Kicillof como de la expesidenta Cristina Kirchner. Se abrieron varias ventanas. Nadie salió del encuentro en la reserva municipal “Los Robles”, en la localidad de La Reja en Moreno, con la certeza de que las heridas hayan sanado y las deudas estén saldadas. Pero la gran mayoría coincidió en que lo de este lunes al menos fue “un primer paso”.

La convocatoria hecha por el presidente del partido, el diputado nacional Máximo Kirchner, había generado suspicacias sobre la presencia y el posicionamiento de Kicillof. Este lunes por la mañana, el mandatario confirmaba su presencia. La asistencia de Cristina Kirchner y Massa estaban aseguradas con antelación. En la mesa central, de las casi 60 personas presentes, se sentaron también la intendenta anfitriona, Mariel Fernández, y la vicegobernadora, Verónica Magario. La jefa comunal de Moreno fue una de las que salió raudamente rumbo a Ezeiza. Esta semana tiene audiencia con el Papa Francisco en el Vaticano.

En la reunión que duró más de tres horas hubo oradores de cada rama del partido. El cierre estuvo a cargo de la expresidenta y futura titular del PJ a nivel nacional, Cristina Kirchner. “La jefa es Cristina”, planteó al ingresar el intendente de Pehuajó, Pablo Zurro. Toda una gestualidad. Cada espacio tuvo su representación, pero la armonía que buscaba trasmitir el entorno natural de la locación elegida no perforó la tensión que todavía persiste en el peronismo y particularmente en territorio bonaerense.

Hay debates no saldados como qué hacer con las elecciones del 2025. Para Massa y Cristina -que incluye a La Cámpora- el desdoblamiento de fecha en la provincia de Buenos Aires no es la mejor opción. “Sería un gravísimo error. Buenos Aires está totalmente hipermediatizada y se lo vamos a dejar servida al gobierno”, advirtió tras el encuentro una fuente camporista que estuvo en Moreno.

Massa no fue explícito, pero dio a entender que sin cohesión y sin un proyecto de país para mostrarle futuro a la sociedad “no había destino”. También planteó que de haberse votado en las provincias al mismo momento que en la elección presidencial del año pasado el resultado hubiera sido diferente. Es decir, contrario a un desdoblamiento. Cristina Kirchner lo avaló.

Algunos de los que promueven un desdoblamiento de fecha en la provincia de Buenos Aries y rodean a Kicillof no asistieron al encuentro de este lunes pese a haber sido invitados. El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi que ocupa un lugar como consejero del PJ por la Tercera sección electoral y de Villa Gesell, Gustavo Barrera, como representante de la Quinta sección electoral fueron las ausencias del llamado kicillofismo. Es el ala dura en esta discusión bonaerense. Otro consejero del partido -por la Tercera sección- que no participó fue el ex jefe de gabinete, Martín Insaurralde.

Hubo algunos momentos de discordia en la reunión, como cuando un intendente pidió más articulación con los ministros provinciales. Tras algunos cruces verbales, Máximo Kirchner intervino y siguieron los oradores. El titular del PJ provincial también dijo que todos tienen su número de teléfono “para trasladar inquietudes”. La línea que se busca establecer a partir de ahora es que “no ventilar en los medios las diferencias”. Eso, incluso, lo planteó Massa.

“Fue una buena reunión para charlar sobre el ordenamiento del peronismo en la provincia de Buenos Aires, ampliar al peronismo para generar una alternativa a lo que está haciendo el gobierno de Milei. Es el principio para lograr el orden que se necesita, no es que nos fuimos todos con las respuestas. Pero al menos vamos a iniciar este proceso de orden que es importantísimo”, le confió a Infobae uno de los consejeros que hicieron uso de la palabra durante la reunión.

Kicillof pidió reclamar por las deudas que el gobierno nacional sostiene con la administración bonaerense y el “ahorcamiento” que le está haciendo a la Provincia. Ahí radicó una de las diferencias con la expresidenta. Cristina consideró que el ataque hacia Buenos Aires de parte de la gestión de Milei no es porque está gobernada por Kicillof, sino que el ataque es hacia al peronismo.

En la previa, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque, había planteado que Cristina debía apoyar a Kicillof. Este lunes, la expresidenta fundamentó que siempre lo rerespaldó, poniendo como ejemplo su llegada al ministerio de Economía durante su presidencia y luego la elección como candidato a gobernador en los comicios de 2019. “Hay que dejar de lado los egos y vanidades”, pronunció. A su turno, Larroque volvió a pedir que el respaldo debía ser ahora, con Milei en el gobierno.

La expresidenta fue la última en hacer uso de la palabra y la reunión terminó, según testigos, con esa sensación de que no quedó claro un posicionamiento unificado sobre el rol político de Kicillof. Es decir, hasta donde se erige como conductor de un proceso. Por lo pronto y pese al debate no saldado, el gobernador provincial logró posicionarse como emergente propio luego de cinco años de gestión.

Lo que sigue para el PJ bonaerense, según confiaron desde el entorno del presidente del partido, es repetir este tipo de encuentros durante el año que viene. La reunión de este lunes fue la segunda convocatoria formal del año. La anterior había sido durante el mes de febrero en Cañuelas.

Desde Moreno, Kicillof salió rápidamente con destino a San Martín. Allí lo esperaban para encabezar el acto por el año de gobierno de Javier Milei. Algunos intendentes que también estuvieron en la reunión del PJ lo acompañaron. “Mañana se cumple un año desde que empezó el Gobierno de Javier Milei y seguramente habrá evaluaciones en la prensa. Nosotros organizamos esta reunión en San Martín para hablar de lo que muchos van a querer ocultar. No estamos pensando en lo que pasa en Wall Street, sino en la realidad de las familias bonaerenses y argentinas: es allí donde todos los números de Milei están en rojo porque es un desastre lo que ha hecho”, dijo durante ese encuentro que tuvo como eslogan #ElDañoDeMilei.

Allí también lanzó una señal hacia 2025 cuando aseguró: “El año que viene vamos a convocar a todos y a todas para construir un inmenso frente con todos los sectores: la provincia de Buenos Aires va a estar resistiendo, pero también construyendo una alternativa de futuro”.