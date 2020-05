Fernández avanzó con Kicillof y Larreta en un acuerdo para mantener el aislamiento social

Las coincidencias para la coordinación en el manejo de la crisis sanitaria entre las diversas administraciones se reforzaron durante una reunión encabezada por el presidente Alberto Fernández, quien convocó a la Residencia de Olivos al gobernador bonaerense, Axel Kicillof; y al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; para analizar la evolución de la cuarentena dispuesta por la pandemia del Covid-19.

"En todos los lugares del mundo, cuando aumentan los casos, se toman decisiones de restringir, y se trata de que no se mezclen las jurisdicciones por el contagio", dijo Kicillof a la prensa al término del encuentro, al que definió como "bueno".

Kicillof también fue contundente a la hora de rechazar los análisis sobre una supuesta tirantez entre las autoridades de la Ciudad y la provincia por el manejo de la crisis.

"No hay competencia ni un problema político" entre la provincia y la Capital Federal, aseveró, y dijo que le "repugna" que se intenten buscar diferencias entre ambos distritos.

"Esto no es una competencia, hay que buscar un equilibrio. Cuando hay dos jurisdicciones hay que evitar que se crucen los casos para que no se contagien. No es un problema político y no estoy presionando, ni juzgando y no es cuestión de echar culpas ni hacer política con esto", enfatizó.

Fuentes oficiales ratificaron que "se analizaron varios aspectos frente a la pandemia: la evolución de los casos de Covid-19, y la articulación entre el Estado nacional, provincial y la Ciudad para abordar la problemática en los barrios vulnerables, la movilidad y el transporte en el área metropolitana, a fin de comenzar a definir cómo seguirá la cuarentena".

"El Presidente ofreció la ayuda del Gobierno nacional para que sea más rápido y mejor el trabajo en los barrios populares con el testeo y el tratamiento", dijeron, en consonancia con lo transmitido por Fernández a los referentes de esas zonas vulnerables en un encuentro previo.

La reunión comenzó pasadas las 19 y se prolongó hasta las 22 y, según informaron a Télam fuentes oficiales, mañana se juntarán los equipos técnicos para terminar de definir el "plan de acción".

Tanto Kicillof como Rodríguez Larreta coincidieron que ante la curva ascendente de contagios "no hay margen" para flexibilizar la cuarentena, a diferencia de lo que ocurre en otros puntos del país, dijeron los portavoces.

Estuvieron el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro de Transporte, Mario Meoni; y la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizotti, mientras por el gobierno boanerense asistió también el ministro de Salud, Daniel Gollán.

Rodríguez Larreta fue acompañado por el vicejefe de Gobierno, Diego Santilli; el ministro de Salud, Fernán Quirós, y el secretario de Transporte, Juan José "Juanjo" Méndez.

El aislamiento social, preventivo y obligatorio comenzó el 20 de marzo y prorrogado en sucesivas oportunidades, con una fase actual vigente hasta el próximo domingo.

Antes de la reunión con Kicillof y Rodríguez Larreta, el Presidente había recibido a referentes sociales de los barrios populares porteños, quienes acercaron reclamos por la situación en los comedores, la falta de agua potable, el subsidio para la compra de garrafas, el aumento de dengue y la necesidad del cumplimiento del protocolo para casos sospechosos de coronavirus, entre otros puntos, indicaron a Télam fuentes oficiales.

El Presidente anticipó que el Gobierno pondrá en marcha "inmediatamente" políticas públicas en los barrios populares de la Ciudad para evitar que se potencien los contagios.

"Sé que tienen problemas y vamos a ayudar a resolverlos, quiero que los que están sufriendo, no sufran más", se comprometió Fernández, quien sostuvo que "Argentina fue un país distinto cuando le dimos derechos a la gente, y fue muy distinto cuando se los sacaron".

De esa reunión participaron Nacho Levy, Fidel Ruiz, Lilian Andrade, Joana Ybarrola, Nancy Orellana, María Angélica Urquiza, Cándida Orosco Vargas, Paola Castro, Alejandro Mur Rios, Yamila Aquino Galeano, Alejandra Díaz y Anabel Delgado, entre otros referentes.

Por la tarde, y tras reunirse con el Comité de Expertos de la provincia de Buenos Aires, Kicillof había advertido que "no es lógico" flexibilizar el aislamiento social "en este contexto de contagios", además de considerar que las políticas estatales de prevención y coordinación permitirán "anticiparse a la evolución de la pandemia".

También había remarcado que si bien "la responsabilidad individual es fundamental, sólo es efectiva con la intervención del Estado generando medidas de prevención y coordinación para anticiparnos a la evolución de la pandemia".