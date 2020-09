Salud con laboratorios del sector privado

Tal como fue solicitado ayer por el Gobernador, Raúl Jalil, y la ministra de Salud, Claudia Palladino, hoy se llevó adelante una reunión entre laboratorios del sector privado y referentes bioquímicos del Ministerio de Salud, con el objetivo de plantear la utilidad, conveniencia y aplicación de los test rápidos de detección de antígenos.

La directora provincial del Laboratorio Central, Verónica Campi, y la directora de Salud y Medio Ambiente, Daniela Carrizo, se reunieron con el Colegio de Bioquímicos y referentes de algunos de los laboratorios más grandes del sector privado; previo a esta reunión se pidió el asesoramiento del referente nacional en Virus Respiratorios, el Servicio de Virosis Respiratorias del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas (INEI), dependiente de la ANLIS “Dr. Carlos G. Malbrán”. En esa comunicación telefónica con la Dra. Elsa Baumeister, se pudieron despejar dudas acerca de cuándo utilizar el test rápido de antígenos y cómo informar al paciente que lo solicita, teniendo en cuenta que no reemplaza a la PCR como el único método de diagnóstico para determinar la infección de Covid-19.

Al respecto, Daniela Carrizo explicó que los test rápidos son “otra metodología diagnóstica disponible para determinar si existe o no presencia del virus SARS-CoV-2 en el organismo de una persona. Sin embargo, un test rápido de antígenos no tiene el valor diagnóstico que tiene la PCR. Si una persona está cursando la enfermedad con baja carga viral, que en la mayoría de los casos son asintomáticos u oligosintomáticos, el test de antígenos puede dar negativo y la persona ser diagnosticada falsamente, con los riesgos que eso conlleva para el diagnóstico. Entonces, el test rápido de detección de antígenos tiene muy buena utilidad en el caso de las personas sintomáticas y hay muy alta probabilidad de que sea un verdadero positivo pero en el caso de los asintomáticos existe la posibilidad de dar un resultado falso negativo, ya que la persona puede estar cursando la infección con baja carga viral”.

También existen los test rápidos de anticuerpos, donde el resultado indica si la persona está o ha estado infectada y si ha desarrollado inmunidad contra la infección.

“IgM e IgG son anticuerpos. Las inmunoglobulinas M son de fase temprana, es decir las que comienza a desarrollar el cuerpo apenas se enfrenta con la infección; y la inmunoglobulina G es de fase tardía, se desarrolla más tarde en el tiempo y, en teoría, mantendría niveles elevados durante largo tiempo para poder dar capacidad protectora, como en el caso de las que se generan en una vacuna. Ahora bien, este virus no está desarrollando igual nivel de anticuerpos IgM o IgG en todas las personas, hay muchas personas que cursaron la enfermedad y no tienen inmunoglobulina, es decir, que no desarrollaron defensas, y otras que desarrollaron en valores bajos, por eso también es difícil conseguir buena cantidad de dadores de plasma, porque para donar plasma hay que tener un número elevado de inmunoglobulinas que se tienen que dosar y a partir de ese nivel es candidato a ser donante de plasma”, indicó la Directora de Salud y Medio Ambiente.

Para finalizar, remarcó que “sólo se puede hacer PCR en el Laboratorio Central del Ministerio de Salud, que es el único laboratorio de referencia para biología molecular de la provincia”.