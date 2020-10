Redrado: "Veo un riesgo cambiario notable"

El expresidente del Banco Central Martín Redrado advirtió que en el país existe "un riesgo cambiario notable", por lo cual consideró que es indispensable lograr un aumento de las reservas del BCRA.

"En el corto plazo veo un riesgo cambiario notable. Las últimas medidas que se han tomado (desde el Banco Central) son pasitos de bebé, cuando se necesita tener la determinación de un atleta", enfatizó el economista.

Para Redrado, "en la medida que no haya aumento de reservas, seguiremos con esta incertidumbre. Es que sin un plan de fondo, estas medidas coyunturales son para comprar un poco de tiempo".

El exfuncionario comentó al canal A24 que "lo que muestran los distintos tipos de dólares es que no hay oferta. Al no haber confianza, no hay exportadores que vendan dólares a 80 pesos ni hay financieros que quieran poner dólares a 150 pesos".

A su criterio, "sin un rumbo económico, estamos viendo todos los días cuántas reservas tiene el Banco Central, si ganó, si intervino, la brecha cambiaria. Hay que salir de esa lógica para plantear un sendero de largo plazo".