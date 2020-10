Trump se niega a protagonizar un debate virtual con Biden

El presidente de los Estados Unidos Donald Trump rechazó participar en el segundo debate presidencial luego de que la Comisión de Debates (ente que los organiza) informara que el próximo encuentro en el que participaría junto a su rival demócrata, Joe Biden, se realizaría de forma virtual debido al contagio por Covid-19 del jefe de la Casa Blanca.

Un día después del primer y único debate entre los candidatos a la Vicepresidencia, Kamala Harris y Mike Pence, el presidente Trump dinamita el segundo intercambio de ideas entre los candidatos a la primera magistratura.

Trump, de 74 años y aspirante a la reelección, expresó su negativa en una entrevista ofrecida al canal 'Fox Business', minutos después de que la Comisión de Debates dispusiera que el debate del 15 de octubre será virtual.

La Comisión encargada de organizar este tipo de encuentros había manifestado que, a pesar de realizarse de manera remota, la confrontación mantendría sus características donde el moderador y los votantes harían preguntas desde el sitio del debate, la ciudad de Miami.

"No, no voy a perder el tiempo en un debate virtual. De eso no se trata el debate, sentarse detrás de una computadora y hacer un debate, es ridículo. Y luego te interrumpen", expresó el jefe de la Casa Blanca quizás haciendo referencia a que en este formato el moderador podría silenciar el micrófono del que interrumpa, una medida extrema para evitar el caos que se presentó en el primer encuentro entre Trump y Biden el pasado 29 de septiembre.

El segundo debate presidencial se llevaría a cabo el 15 de octubre y Donald Trump había manifestado su disposición de estar presente a pesar de su contagio por Covid-19.

Ahora, su equipo de campaña ha adelantado la realización de un rally en sustitución del encuentro presidencial.