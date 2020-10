Macri: "El peronismo está secuestrado por Cristina Kirchner hace más de 10 años"

En la primera entrevista a un medio nacional tras dejar el poder, el ex presidente Mauricio Macri afirmó este lunes que "el peronismo está secuestrado por Cristina Fernández de Kirchner hace más de 10 años y eso hace que esté cooptado por la irracionalidad".

El mandatario sostuvo que "si el peronismo no resuelve el tema la irracionalidad, es difícil sentarse en un mesa y acordar".

Entre otras definiciones políticas, Macri también realizó una autocrítica sobre sus cuatro años de gestión: "Nunca debí haber delegado la negociación política y yo la delegué en mi ala más política, con filo-peronistas".

Consultado sobre si ese sector estaba representado por Rogelio Frigerio y Emilio Monzó, respondió: "Sí, todo ese grupo, tanto en la Cámara de Diputados y como en los gobernadores".

"Yo tendría que haber puesto el foco ahí porque claramente se jugaba mucho en la Argentina en poder convencer", añadió.

Ante la pregunta sobre cuál fue la consecuencia de ese error, señaló que "nunca llegamos a los acuerdos que necesitábamos para transformar la Argentina".

"Necesitamos racionalidad en el peronismo como fue con Perón, como Carlos Menem o Eduardo Duhalde. No propiciaban tomas de terrenos ni liberación de presos", expresó en una entrevista concedida el canal TN. Macri advirtió que el peronismo "tiene el desafío" de separarse de Cristina Kirchner para abrir el diálogo con otros sectores políticos.

"La protesta contra el Gobierno que se realizó en distintos puntos del país demuestra la decisión del pueblo argentino de salir adelante". "Yo lo interpreto como siendo pesimista por lo que vendrá en los próximos meses, podemos ser optimista por lo que vendrá más adelante", expresó.

Para Macri las principales razones por lo que la gente protesta contra el presidente Alberto Fernández fueron "el atropello a la justicia y a la cultura del trabajo".

También sostuvo que "esta cuarentena eterna fue muy dañina ha afectado a nuestra libertad". "Desde el primer día dije que había que tener un equilibrio,para cuidar la salud mental y la salud laboral de gente", expresó.

"Hoy necesitamos que la gente esté en la calle defendiendo la Ley y los jueces", expresó Macri. También aseguró que la ex presidenta "se ha dedicado desde que es gobierno" a perseguir a su familia, en causas como la del Correo.

Asimismo admitió esta noche que se equivocó en el rumbo económico tomado durante su Gobierno, al no admitir que el Estado se encontraba quebrado. "Cuando asumimos encontramos que el Estado estaba quebrado. Tuve el dilema de decir esa cruda realidad o apostar a la esperanza que había nacido para reconstruir el país. Hoy creo que me equivoqué. Los esfuerzos que se sucedieron agotaron a la ciudadanía y los entiendo", expresó el ex mandatario.