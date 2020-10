Los expresidentes Mujica y Sanguinetti renuncian a sus bancas de senadores

Los octogenarios expresidentes José Mujica y Julio María Sanguinetti, dos pesos pesados de la política de Uruguay, renunciaron este martes a sus bancas de senadores, en el caso del primero para retirarse de la vida política en una decisión precipitada por la pandemia de coronavirus.

José "Pepe" Mujica

Mujica (2010-2015) dimitió a su escaño y se retiró así definitivamente de la política activa, en una decisión acelerada por la pandemia por su edad y por padecer una enfermedad autoinmune.

"Esta situación me obliga, con mucho pesar por mi honda vocación política, a solicitar que gestione mi renuncia a la banca que me otorgó la ciudadanía", escribió Mujica, de 85 años, en una carta leída hoy en sesión extraordinaria del Senado.

"Me esta echando la pandemia. Ser senador es hablar con gente y andar por todos lados. Estoy amenazado por todos lados: por la vejez y por mi enfermedad. Si mañana aparece una vacuna yo no me puedo vacunar", agregó el dirigente del Frente Amplio que será reemplazado por Alejandro Sánchez.

"En mi jardín hace décadas que no cultivo el odio, el odio termina estupidizando porque nos hace perder objetividad ante las cosas, el odio es ciego como el amor, pero el amor es creador y el odio nos destruye", manifestó.

Durante su despedida, la segunda luego de su renuncia dos años atrás, el exmandatario también aseguró que se ve como "un consejero" de sus compañeros del Movimiento de Participación Popular (MPP), una idea que ya había deslizado anteriormente.

La primera vez que Mujica se despidió de su banca fue en 2018. En aquel momento su esposa, y en ese momento presidenta de la Cámara, Lucía Topolansky, leyó la carta de renuncia en la que explicaba que se retiraba por motivos "personales".

"Los motivos son personales, diría 'cansancio de largo viaje'.", expresaba Mujica y agregaba: "No obstante, mientras mi mente funcione, no puedo renunciar a la solidaridad y la lucha de ideas".

Como uno de los principales dirigentes del Frente Amplio llegó a presidente siendo uno de los políticos más populares y a la vez más resistidos del país por su pasado guerrillero, y tuvo una enorme proyección internacional.

Su estilo alejado de protocolos y sus discursos en plataformas globales volcados a valores humanos poco usuales en el lenguaje político lo convirtieron en un personaje buscado por medios de todo el mundo.

Pero no fue el único senador en dejar su escaño hoy.

Julio María Sanguinetti

En la misma sesión también presentó su renuncia al Senado el expresidente Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000).

"Por la presente vengo a renunciar al cargo de senador que actualmente ocupo. Me motiva principalmente la necesidad de atender la secretaría general del Partido Colorado, mis actividades periodísticas y corresponsalías editoriales", escribió en su carta de renuncia leída en la sesión extraordinaria.

Sanguinetti, de 84 años, le dejará su lugar a Tabaré Viera, para dedicarse "a otras tareas".

El senador ahora retirado fue el primer presidente de Uruguay después de 12 años de dictadura (1973-1985), tras unas elecciones con candidatos proscriptos por el régimen, y se erigió entonces como líder de la restauración democrática, y fue reelecto en 1995 por el tradicional Partido Colorado.