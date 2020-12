Murió Armando Manzanero, una leyenda de la música romántica

El mundo de la música está de luto. A los 85 años, falleció el reconocido compositor mexicano Armando Manzanero, autor de grandes éxitos como "Si nos dejan", "Somos novios" y "Contigo aprendí", entre otros temas que forman parte del ADN latinoamericano.

Manzanero contrajo coronavirus a mediados de diciembre y su cuadro se agravó con tal rapidez que enseguida debió ser intubado. "Mi padre es un guerrero, los médicos han dicho que harán lo posible para sacarlo adelante de esa enfermedad", dijo Martha, su hija menor, a la prensa mexicana.

El domingo 27 la salud del bolerista había mejorado notablemente. "Sus pulmones ya están bien y el nivel de oxígeno está al mínimo. Delicado con relación a sus riñones, motivo que aún no permite extubarlo", expresó su familia a través de un comunicado. Sin embargo, sus riñones estaban mucho más comprometidos y tras sufrir un paro cardíaco, falleció en la madrugada del lunes.

El presidente Andrés López Obrador dio la triste noticia en una conferencia de prensa. “Yo tengo que lamentar mucho, porque me están informando del fallecimiento de don Armando Manzanero, es algo muy triste don Armando Manzanero un gran compositor de lo mejor del país , además un hombre sensible también en lo social", dijo el Jefe de Estado mexicano y tras recordar la conciencia ciudadana del artista, concluyó: "Y ya no quiero seguir con esta rueda de prensa, se termina, nada más vamos a ponerlo, si lo tienen.. pues es este y recordarlo siempre con cariño”.