Carrió "demoledora": sigue lejos de Macri y no se vacuna

La líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, ratificó este sábado su distanciamiento del ex presidente Mauricio Macri y afirmó que habla "con todos" los referentes de Juntos con el Cambio, salvo con el líder del PRO.

"Hoy estoy trabajando con todos. Estoy hablando con (la presidenta del Consejo Nacional del PRO) Patricia (Bullrich), con (el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados, Mario) Negri, con (la ex gobernadora bonaerense) María Eugenia (Vidal), con (el jefe de Gobierno porteño) Horacio (Rodríguez Larreta", sostuvo la referente opositora.

Al ser consultada sobre si incluía en sus charlas a Macri, la chaqueña ironizó: "Tengo muy buena relación con Juliana Awada, con la familia".

En ese sentido, incluso contó que no saludó al ex jefe de Estado por su cumpleaños, el pasado 8 de febrero, respondió: "Creo que me olvidé".

En otro orden, Carrió, aseguró que no se va a "arriesgar" a vacunarse contra el coronavirus con la Sputnik V porque es "altamente vulnerable", pese a que reconoció que el desarrollo ruso tiene respaldo de la "documentación". "No me puedo arriesgar. Soy altamente vulnerable", sostuvo la referente opositora.

En declaraciones radiales, la chaqueña también cuestionó que dirigentes políticos se inmunicen contra el coronavirus en una etapa tan temprana de la campaña de vacunación: "Me parece que con un ejemplo ya basta. Si creen que vacunando van a tener votos, es la forma más perversa de tratar una pandemia como la del coronavirus".

El vínculo entre Carrió y Macri se rompió en octubre pasado cuando el ex mandatario afirmó que la ex diputada nacional sólo servía "para denunciar": "Me enojé porque me faltó el respeto", había contado a fines de 2020 sobre la situación.

De cara a las elecciones legislativas de este año, la chaqueña destacó que se está "logrando la unidad de Juntos por el Cambio", a lo que definió como "lo más importante", y anticipó que en las próximas semanas habrá "una reunión con María Eugenia, todos los intendentes del radicalismo, los del PJ".

"Se está trabajando muy bien en la Provincia de Buenos Aires. Se está logrando una unidad muy fértil", destacó la referente opositora.

A la vez, respaldó la intención de ampliar la base de representación de Juntos por el Cambio a través de la incorporación "peronistas republicanos", a quienes buscará atraer ante los movimientos de Sergio Massa y Máximo Kirchner "contra los intendentes del Conurbano".

"Hay que ampliar, pero lo que no hay que hacer es duplicar la proporción de PJ que haya en los concejos deliberante. En el Conurbano se da vuelta todo el mundo cuando son concejales con el intendente de turno. Lo que están haciendo Massa y Máximo, que juegan juntos contra los intendentes del Conurbano, es ir por las propias listas y por las de Juntos por el Cambio.

Entonces, uno tiene que ser inteligente y sumar al PJ republicano para ampliar la alianza", explicó.

De todos modos, Carrió advirtió que "hay que tener cuidado porque hay diputados nacionales y provinciales que van a asumir y se van a dar vuelta".

Y agregó: "Ya me pasó muchas veces. Llevé más de 200 legisladores al Congreso, pero los bloques siempre quedaban en 20. Estoy tratando de evitar eso. Una vez sacamos 45 diputados y el socialismo ordenó romper y Margarita (Stolbizer) se fue".

Efectivamente, la líder de la Coalición Cívica-ARI inició febrero con un encuentro político.

Elisa Carrió coincidió con los intendentes de Vicente López, Jorge Macri, y de Lanús, Néstor Grindetti, para comenzar a pensar en el armado provincial de Juntos por el Cambio

de cara a las elecciones de este año.

La ex diputada nacional, que está dispuesta a competir este año por una banca en la Cámara baja por Buenos Aires, estuvo junto a los mandatarios comunales del PRO, el presidente de la CC provincial, Andrés De Leo, y las diputadas Marcela Campagnoli y Maricel Etchecoin en su casa de Exaltación de la Cruz.

"Nos une la voluntad de crecer y defender la República", subrayó Carrió en su cuenta de la red social Twitter, donde también publicó una fotografía del encuentro.

El encuentro sirvió para comenzar a discutir cómo será el armado del frente opositor de la provincia de Buenos Aires.