Stornelli: "Está en juego la división de poderes"

El fiscal federal Carlos Stornelli cuestionó hoy la iniciativa oficial de controlar a la Justicia desde el Congreso, y consideró que "está en juego la división de poderes".

"Yo no creo que sea Alberto (Fernández) el que piense que tiene que disiparse la división de poderes, porque conozco su pensamiento", sostuvo Stornelli.

En declaraciones al programa "Pan y circo", que conduce Jonatan Viale por Radio Rivadavia, el fiscal también se refirió a su vínculo con el presidente Alberto Fernández, con quien dijo que tenía "una relación amistosa" y se juntaban "a tomar café".

"Con Alberto tengo relación desde hace unos años, normalmente nos reuníamos a conversar sobre la Argentina, sobre cuestiones vinculadas a la Justicia y demás", detalló Stornelli.

Y afirmó: "Ese diálogo se interrumpió cuando fue candidato a presidente. Cuando pase el tiempo me gustaría charlar de hombre a hombre".

"Algunas de las cosas que ha expresado o algunas de sus cuestiones no me las había dicho antes porque le hubiera manifestado mi disenso, pero bueno, él está en un espacio político que no se, y además las opiniones son libres", señaló el fiscal.

Por otro lado, el representante del Ministerio Público cuestionó los dichos del ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, quien advirtió que los jueces deberán "transformarse" o irse.

"Me parece que es una desmesura. Yo no lo hubiese dicho lo que dijo siendo ministro. Hay un mandato constitucional que prohíbe arrogarse el conocimiento de causas judiciales. Yo no lo hubiera dicho", expresó Stornelli.

Sobre la referencia que hizo el Presidente a la investigación en su contra por espionaje, el fiscal subrayó que "se dicen cosas que no son ciertas".

"Dicen que estoy procesado por extorsión, no es cierto", indicó Stornelli.

Además, el fiscal federal defendió al presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Gustavo Hornos, por sus supuestas reuniones con el ex presidente Mauricio Macri, y subrayó: "Quieren demonizar cuestiones. Decime qué delito cometió".