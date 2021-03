Cientos de fanáticos pidieron "justicia" por la muerte de Maradona

Con la presencia de Dalma, Gianinna y Claudia Villafañe, cientos de fanáticos se reunieron hoy en el Obelisco para pedir "justicia" por la muerte de Diego Maradona, con cánticos en contra del abogado Matías Morla.

Las dos hijas que el astro tuvo con Claudia Villafañe, y la propia ex esposa del "diez" marcharon con una pancarta en la que se leía: "Condena social y judicial para los culpables", que tenía la rúbrica de las cuentas de páginas web que convocaron al evento.

Los fanáticos se juntaron en la Plaza de la República, en pleno centro porteño, y cantaron en contra de Morla y a favor de Maradona, aunque con poca distancia social entre las personas que estaban en el lugar.

Banderas argentinas y con la cara del ídolo, camisetas, y la idea de pedir "justicia" para saber qué pasó con Maradona en sus últimos días, los fanáticos se dieron cita en el Obelisco, tras la convocatoria realizada por las redes sociales.

"La condena será social. Justicia por Diego. No murió, lo mataron. Juicio y castigo a los culpables", señalaron los carteles con los cuales se promocionó la movilización el "10M".

Previo a la movilización, la hija mayor de Maradona, Dalma, realizó duros posteos en las redes sociales en los cuales le apuntó al entorno del astro.

Ante la pregunta de un seguidor en la red social Instagram acerca de "por qué tanta cizaña" de Matías Morla hacia ella y su hermana, Dalma respondió: "Un día vinieron Morla y (Víctor) Stinfale a la casa de mi hermana a decirnos que si nosotras le decíamos a mi papá que ellos eran unos capos y que tenía que trabajar con ellos nos iban a dar un porcentaje de los contratos ¡Y los sacamos cagando!".

Además, escrachó a personas que estaban cercanas a Diego en el último tiempo, a la vez que dijo que aguarda que se haga justicia desde lo más profundo de su corazón porque es lo que corresponde y finalizó con un contundente "no voy a parar".

Luego de una consulta de otro seguidor acerca de "por qué" no echó a Stinfale del velorio, respondió: "Stinfale tuvo una charla conmigo en la clínica y me dijo que él no tenía nada que ver con Morla hace años y cuando le dije que de ninguna manera iba a entrar al velorio me dijo que le parecía perfecto. Ahora en los audios todos lo llaman el Jefe, me gustaría poder volver a hablar con él...".