Matarifes advierten que habrá faltantes de carne la semana próxima

Matarifes y abastecedores advirtieron hoy que desde la semana próxima puede haber faltantes de cortes de no mediar una solución del conflicto en esta semana y que además habrá incrementos de precios.

"Hasta el lunes vamos a estar abastecidos pero habrá problemas de abastacimiento y suba de precio si el conflicto no se resuelve entre miércoles y jueves", señaló Sergio Pedace, vicepresidente de la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (CAMyA).

La entidad envió hoy una nota al resto de los miembros de la Mesa de las Carnes, de la que forma parte, llamando al diálogo y a la reflexión para que no falte la carne en la mesa de los argentinos.

"En este día tan especial para todos los Argentinos, dónde conmemoramos la unidad de nuestra Patria, convocamos a todos los sectores de la actividad ganadera y al Gobierno nacional a comprometerse con aquellos valores e ideales que hicieron grande esta Nación. Desde CAMyA estamos haciendo un esfuerzo muy grande para cubrir el abastecimiento en estas fechas, pero según nuestro relevamiento se empezará a ver los mostradores vacíos a partir de la semana que viene, porque no habrá mercadería que ofrecer", comienza la nota.

"En consideración a esto, llamamos al diálogo y a la reflexión, a entender que en el medio, hay millones de Argentinos con necesidades y desde nuestra actividad no queremos que falte esa "carne" que tanto nos representa y nos convoca a sentarnos en una mesa y compartir. Son días muy difíciles para todos, están en juego miles de puestos de trabajo y necesidades imperiosas que satisfacer, que no nos gane la mezquindad y la especulación. Volvamos hacer de este país, una Patria grande, donde no falte trabajo ni carne", concluyó CAMyA.

El miércoles de la semana pasada el Gobierno dispuso la suspensión de la exportación por 30 días de ciertas carnes a partir de la resolución 75/2021. Como respuesta, el campo resolvió un cese de comercialización hasta este viernes.

El viernes pasado hubo una reunión con referentes del Consejo Agroindustrial Argentino integrado por cámaras y entidades que representan a todas las economías del agro y sus industrias del país se reunió con el Ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y la Secretaria de Comercio Interior, Paula Español.

En el encuentro el CAA, expresó que la medida "es marcadamente contraria a todos los objetivos plasmados en la agenda de trabajo que el CAA ha llevado a cabo con las distintas áreas de Gobierno en la búsqueda de desarrollar políticas de Estado que potencien la producción, agregado de valor y exportación de las cadenas agroindustriales, con carácter federal, inclusivo y sustentable.

Más tarde trascendió que el Gobierno solicitó que el sector ampliar de 4 a 8 cortes la cantidad de cortes a precio “subsidiado” con gran volumen de mercadería y llegada a todo el país. La propuesta oficial sería que asado, matambre, vacío y la cuadrada entren en un esquema de mayor volumen, además de precios reducidos.