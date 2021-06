Vizzotti confirmó el contrato con Sinopharm por 2 millones de dosis

No estaría previsto otro vuelo de Aerolíneas en el corto plazo. El último cargamento llegó el 4 de abril y hay versiones sobre la llegada de nuevas dosis antes de fin de mes.

Desde fin de marzo de 2021 no hay playas ni bares ni comercios, no hay vehículos para vender en las concesionarias por la falta de producción y no hay camas para morir de Covid-19.