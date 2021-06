El ex presidente Mauricio Macri y la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal se reunieron hoy en medio de la interna en Juntos por el Cambio por el armado de listas de cara a las elecciones legislativas de este año, y la ex mandataria le confirmó que no será candidata en la provincia de Buenos Aires.

Así lo indicaron a NA fuentes partidarias, que calificaron el encuentro como "una buena reunión" en la que Vidal manifestó "su decisión de no ser candidata en la Provincia".

Durante el encuentro, que se extendió por casi dos horas en la quinta Los Abrojos, la ex gobernadora bonaerense "no brindó definiciones" respecto de si podría candidatearse en la Ciudad.

El cónclave político, del que no hubo fotografía ni trascendieron los detalles de la conversación entre ambos, fue "a solas" y tuvo lugar después del mediodía en la residencia del ex presidente.

La reunión se produjo menos de 24 horas después de que el ex presidente se reunió con otro dirigente clave en el armado electoral del PRO, como es el caso del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en medio del enfrentamiento que existe entre ambos por el armado de listas.

En esta oportunidad, la entrevista a solas se enmarca en la dura interna por la confección de listas y el reclamo de Macri para evitar las PASO "innecesarias".

La pelea por estas horas se concentra por un lado en la Ciudad, donde se disputan la cabeza de la lista la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y la ex gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, quien aún no confirmó que vaya a presentarse a competir en el distrito porteño.

También está la tensión puesta en Buenos Aires, donde Rodríguez Larreta impulsa la postulación de Diego Santilli, y Macri la de Jorge Macri, el intendente de Vicente López.

De esta manera, la interna de los dirigentes del PRO invade Juntos por el Cambio y sus socios piden bajarle el tono en las últimas cuatro semanas antes del cierre de listas, previsto para el 24 de julio.