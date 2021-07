El procurador del Tesoro, Carlos Zannini, anticipó que pedirá "la extensión de la quiebra a SOCMA", empresa que controla el Correo Argentino y que tiene como accionistas mayoritarios a integrantes de la familia del ex presidente Mauricio Macri.

"Macri me acusa personalmente. Hace tiempo que sufro campaña de demonización, cualquier cosa vale con tal de pegarle a Zannini. Me pusieron en ese lugar para poder decir ahora que lo persigo. Ahora, esta persecución es muy simple de resolver: si él propone pagar los 300 millones de dólares que debe, nadie más lo va a perseguir", sostuvo el ex secretario de Legal y Técnica.

Al respecto, Zannini, con ironía, agregó: "Mandaron a cobrar 300 millones de dólares al más difícil".

Este lunes, la jueza comercial Marta Cirulli decidió mandar a la quiebra a Correo Argentino S.A., la empresa emblema de la familia Macri y ordenar la entrega de sus bienes en cinco días.

"Está demostrado que Correo Argentino no vale nada, por eso nosotros vamos a pedir la extensión (de la quiebra). Estamos estudiando y vamos a ver qué es lo que hace el síndico, quien tiene tiempo hasta el 1° de noviembre para pronunciarse sobre la situación de los administradores y los controlantes (del Correo) y aconsejarle a la jueza la extensión de la quiebra a quienes han utilizado la figura jurídica de Correo Argentino", enfatizó.

En declaraciones radiales, el procurador aseguró: “Nosotros podemos pedir en cualquier momento la extensión (de la quiebra), si estuvieran vaciando SOCMA por ejemplo para no pagar, van a quedar rastros". "Ya el riesgo de vaciamiento que hicieron con el Correo no lo van a poder seguir haciendo con otras empresas que tienen", señaló Zannini.

Según el Gobierno, Correo Argentino S.A. le estaría debiendo al Estado 4.500 millones de pesos, y no los $1.011 millones ofrecidos por la familia Macri y su empresa.

"Me pongo muy contento por la declaración de quiebra, pero tengamos cuidado con el optimismo porque esta gente ha demostrado mucha capacidad para dilatar el cumplimiento de sus obligaciones", consideró Zannini.

Y agregó: "No subestimo ni la capacidad de los abogados de Macri para alargar cualquier proceso, 20 años de concurso lo prueban, ni la capacidad de Clarín para instalar fake news".

"Esto de persecución política no tiene nada. Tiene dedicación de abogados con la causa y con apoyar los dictámenes que (la fiscal Gabriela) Boquín dio, solitaria, y que la jueza reconoce que tenía razón", finalizó.