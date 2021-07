En una sesión caliente en Diputados, Cafiero defendió la gestión y se enfrentó con la oposición

En una sesión caliente marcada por el clima pre electoral, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, se presentó hoy en la Cámara de Diputados para defender un informe sobre la marcha del Gobierno, y enfrentó una batería de munición gruesa por parte de representantes de la oposición, que criticaron el manejo económico y de la pandemia, entre otros temas.

Ante los cuestionamientos, Cafiero tomó una actitud aguerrida y les enrostró el "fracaso" del Gobierno de Mauricio Macri en materia económica, al tiempo que acusó a Juntos por el Cambio de actuar con "golpes de efecto" pensando en "la campaña electoral".

El funcionario sostuvo que los funcionarios del Poder Ejecutivo trabajan "todos los días para levantar a la Argentina y eso no implica cortar a las 7 de la tarde para ver series", en tanto que acusó al macrismo de haber "fracasado como gobierno".

En modo chicana, el ministro coordinador hizo un tiro por elevación al ex presidente Mauricio Macri quien fue muy criticado por haber confesado que en medio de la crisis económica del 2018 y 2019 concluía su jornada de trabajo a las 19:00 para distraerse viendo contenido audiovisual de la plataforma Netflix.

"No estamos exentos de errores. Acá algunos se detallaron. Pero todos los días trabajamos para levantar a la Argentina y eso implica no cortar a las 7 de la tarde para ver series", lanzó Cafiero, en una intervención aplaudida por la bancada oficialista y reprobada por Juntos por el Cambio.

Un rato antes, Cafiero había comunicado la "buena noticia" de que el Gobierno había llegado a un entendimiento con el laboratorio Moderna y que el lunes próximo se firmaría el contrato.

El funcionario defendió enfáticamente la campaña de vacunación que viene liderando el Gobierno nacional y aseguró que "avanza a pasos firmes al ritmo de países ricos".

"Argentina ya tiene al 40% de la población vacunada con al menos una dosis", precisó, y resaltó que "ese es el registro que tenía Europa hace tan sólo 20 días".

La sesión convocada para que el jefe de Gabinete expusiera el informe de gestión número 130 estuvo marcada desde el inicio hasta el final por todo tipo de acusaciones, chicanas, gritos y reproches cruzados desde ambos lados del recinto.

"Estamos convocando a un trabajo conjunto pero si eso no fuera posible por lo menos le pedimos un poco de humildad. Fracasaron como gobierno. Ya lo dijo la sociedad argentino, lo dijeron las urnas. No lo decimos nosotros. Fracasaron como gobierno. Lo saben ustedes, lo sabe la gente", afirmó.

El ministro enfrentó las filosas críticas opositoras respecto al aumento que experimentó la pobreza en el primer año y medio de gestión, y devolvió el ataque recordando que durante el mandato presidencial de Cambiemos empeoraron todos los índices económicos sin pandemia.

"Recién ahora parece que se acuerdan de la pobreza y la inflación. Aumentaron la pobreza del 26 al 35,5% sin pandemia. Dejaron una inflación del 54%. Hicieron caer el empleo industrial en un 11%, hicieron caer el PBI en 2,2%. Nos endeudaron en 52.000 millones de dólares con el FMI", enumeró.

Un rato antes, el jefe del bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, había alertado sobre la pobreza creciente en el conurbano bonaerense, y se dirigió a Cafiero con sarcasmo: "Queremos hablar de pobreza y usted seguramente no ve la pobreza seguido. La habrá visto misionando en algún momento de joven. De San Isidro a Olivos y de Olivos a la Rosada no se ve mucha pobreza, pero hoy la pobreza en el conurbano bonaerense está en su momento histórico más alto, superior al promedio del país".

El jefe de Gabinete rechazó también los cuestionamientos sobre la política educativa del Gobierno de Alberto Fernández y recordó que durante los cuatro años del Gobierno de Macri la inversión en ese rubro se desplomó en un 33% en términos reales.

En otro orden, negó enfáticamente que el Gobierno haya procedido de forma "ilegítima" o "ilegal" en la decisión de fijar un cupo de pasajeros por día para el reingreso al país, lo cual derivó en el problema de los miles de argentinos varados en distintos destinos del mundo.

"Han habido recursos de hábeas corpus que se han presentado y todos fueron rechazados por la Justicia", ejemplificó.

En representación de la oposición, la intervención del jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo, fue la más furibunda, luego de sostener que desde el Gobierno nacional "están haciendo mierda la Argentina".

Lapidario, el diputado opositor agregó que el Gobierno "está despedazando" el país, "dejando a los argentinos sin ilusión, sin esperanza, porque les mienten todo el tiempo".

"Son desastrosos gobernando", sentenció Ritondo con furia desde su banca en el recinto, ante la atenta mirada del jefe de Gabinete.

"Están haciendo mierda la Argentina, porque no tienen plan económico, no tiene salida de la pandemia, dejan a los chicos sin colegios, son incapaces de hablar, se alinean con las dictadura de Venezuela y Nicaragua, se alinean con Irán", defenestró el referente de Juntos por el Cambio.

Al comienzo del debate, cuando tomaba la palabra el diputado macrista Waldo Wolff, se generó una situación caótica con agresiones que llovían de un lado y del otro del recinto.

Wolff estaba fustigando al jefe de Gabinete por no cumplir con la obligación constitucional de presentarse ante la Cámara baja cada dos meses, y recordando que su visita se producía 343 días después de la primera, cuando se generaron escaramuzas verbales entre Fernando iglesias y Cecilia Moreau que obligaron al presidente del cuerpo, Sergio Massa, a poner orden.

Sin embargo, la discusión siguió y Wolff, sobrepasado por los nervios, acusó a los gritos a Moreau por haber sido parte del sector que "tiró piedras" en el Congreso cuatro años atrás, cuando se debatía la reforma previsional de Cambiemos.

El diputado del Frente de Todos Leonardo Grosso marcó diferencias entre el oficialismo y la oposición: "Nosotros estamos en plena campaña de vacunación mientras el macrismo está en una interna partidaria, los vemos cada vez más peleados entre ellos sin un rumbo".

En el cierre de Juntos por el Cambio, el jefe de ese interbloque, Mario Negri (UCR) dijo que ve al gobierno "terco", "con mucha improvisación, muy desorientado, con mucha anomia en muchos sectores de la gestión".

"Por primera vez, somos irrelevantes en el mundo, en el peor momento de la historia. No hay gobierno argentino que haya tenido esta intrascendencia. El Gobierno no tiene orientación, no tiene rumbo", cuestionó.