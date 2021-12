Tras los dichos de Horacio Rodríguez Larreta, quien manifestó que no firmará el Consenso Fiscal, desde el Ministerio del Interior destacaron que el acuerdo se logró con la participación de todas las provincias. La Secretaria de las provincias Silvina Batakis remarcó que, si bien La Pampa y San Luis no participarán del acuerdo por no haber firmado el consenso en 2017, la Ciudad quedará afuera dado que “efectivamente está aplicando impuestos”.

“Ellos efectivamente están aumentado impuestos a través de su presupuesto y de leyes impositivas aumentaron un 50% del ABL y patentes”, declaró. La funcionaria de la cartera que lidera Wado de Pedro sostuvo que el consenso vigente no supone un aumento de impuestos, sino que apunta a garantizar “autonomía política a las provincias”. También afirmó que establece un tope máximo en el monto de las alícuotas.

“En 2019 empezamos una firma de consensos donde lo que hacíamos era establecer las alícuotas vigentes en ese momento. Eso no quiere decir que las provincias deben aplicar esas alícuotas, pueden aplicar menores, pero lo que hace este consenso es armonizar los máximos”, afirmó en diálogo con acreditados, entre ellos NA.

“Sigue quedando vigente las alícuotas del 2019, 2020, 2021. No hay un aumento que estemos oficializando, pero sí le da mayor estabilidad jurídica a todo el sector, y a los gobiernos provinciales porque no necesitan un nuevo consenso para garantizar sus leyes”.

La funcionaria apuntó contra la gestión del expresidente Mauricio Macri, a quien tildó de haber "obligado" a varias provincias a firmar. "El consenso que se firmó en el año 2017, establecía un cronograma de reducción de alícuotas del impuesto provincial, que varios gobernadores fueron forzados a firmar", ponderó.

Por último, Batakis manifestó que este nuevo acuerdo estará vigente durante el año próximo. “Hay solo modificación en ingresos brutos, en la que pusimos un tope en ingresos brutos a las actividades financiaras. Esa alícuota no estaba en los otros consensos, tuvimos que ponerla porque la ciudad de buenos aires aumentó la alícuota de los servicios financiaros”, concluyó.

El lunes próximo, el presidente firmará el Consenso junto a las jurisdicciones, con excepción de la ciudad de Buenos Aires.