Macri muy duro contra Fernández: “Bastardeó la palabra presidencial y vapuleó la Constitución”

El ex jefe de Estado Mauricio Macri lanzó duras críticas contra el mandatario nacional Alberto Fernández, al advertir que "bastardeó" la palabra presidencial y “vapuleó la Constitución Nacional" por hablar del fiscal Diego Luciani.

“Hay futuro. No hay presente. Lamentablemente no hay presente. Hay un rejunte para recuperar el poder y batallar por la impunidad”, aseguró el líder del PRO.

En el marco de una visita a Córdoba, reunido con empresarios en la Bolsa de Comercio, Macri sostuvo: “Estamos ante un Presidente sin plan, sin rumbo”.

Macri bromeó respecto que al escuchar el alegato mediático de la vicepresidenta Cristina Kirchner por un “momento” estuvo “confundido” respecto de que José López era funcionario suyo y no del kirchnerismo.

“Vialidad Nacional es una muestra de que somos distintos -precisó-. Eran todas licitaciones transparentes y nunca nadie se quejó ni hubo denuncias. El kilómetro costó el 50% de lo que costó el kirchnerismo. En nuestro gobierno no hubo ningún (Lázaro) Báez”, enfatizó el ex presidente, acompañado por su ex secretario general de la Presidencia Fernando De Andreis, el legislador porteño Darío Nieto y el ex presidente del Banco Central Guido Sandleris.

“Claramente, este bastardeo y esta destrucción de la palabra presidencial ha sido muy dañino para el país. Además, atribuyéndose cualidades de jurista que no tiene, ha violentado la Constitución una vez más”, indicó Macri.

El líder del PRO recorrió la ciudad cordobesa de Marcos Juárez, en el marco de una gira previa a las elecciones municipales del 11 de septiembre en la localidad.

“El Gobierno puede intentar cualquier cosa. (Jorge) Ferraresi dijo que si nosotros volvíamos al poder, ellos iban a ir presos. No van a poder avanzar sobre la sociedad. La gente está lista para salir a la calle si alguien quiere llevarse por delante nuestra libertad”, agregó Macri.