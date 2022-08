En el final de una semana compleja en materia judicial para la vicepresidenta Cristina Kirchner, el presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, llamó a la oposición a "sacarse de encima" al ex presidente Mauricio Macri y envió un mensaje de unidad hacia el interior del Frente de Todos.

"Hoy escuché decir a Macri que no tenía poder ¿En serio? Metían presos a quien quería en Argentina, amenazaban, se espiaban entre ellos mismos. Espiaban a su propia familia, al jefe de Gobierno [Rodríguez Larreta] le detonaron prácticamente la vida espiándolo. Cuán poca dignidad hay que tener para seguir dentro de un espacio político que quien lo conduce espía a sus propios dirigentes", apuntó Kirchner.

Al participar de un encuentro con delegados de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en el partido bonaerense de Avellaneda, el diputado nacional subrayó: "Anímense, porque este es un compromiso que tenemos que asumir como dirigentes. Me comprometo con esos dirigentes, que hoy están secuestrados por Macri, a no usar nada de lo que Macri ventile de ellos para que, de una vez por todas, se lo puedan sacar de encima".

En ese punto, el referente de La Cámpora le habló directamente a Rodríguez Larreta: "Tiene que sacarse la pata de encima, porque si aspira realmente el jefe de Gobierno de la Ciudad a gobernar el país que se le pare de manos. Que le demuestre a los argentinos que por más de que tenga otras ideas diferentes a las nuestras, tiene el coraje para no dejarse extorsionar por quien fundió a la Argentina en cuatro años".

En otro tramo de su discurso, el dirigente oficialista volvió a convocar a la unidad: "No caigan ni caigamos en la trampa de enfrentarnos entre nosotros, lo que no quiere decir que no podamos debatir qué rumbo hay que tomar. Enfrentarnos entre nosotros nunca, porque ahí va a ser cuando ellos ganen".

"Los medios de comunicación los quieren hacer pelear con los compañeros que reciben alguna ayuda del Estado, enfrentando trabajadores que están por debajo de la línea de pobreza con compañeros que no pueden acceder al trabajo formal", agregó.

En momentos en que se preparan nuevas expresiones de respaldo a favor de la vicepresidenta, Máximo Kirchner agradeció "las expresiones de afecto, amor y resistencia por la compañera".

"Si a Cristina la está defendiendo la gente como la está defendiendo, es porque cuando tuvo que pulsear con esta gente (los poderosos), pulseó en favor de la gente. Nos habrá salido mejor o peor a veces, pero siempre fue en función de los intereses de la mayoría", argumentó.

En esa línea, el diputado nacional advirtió: "La mejor forma de defender a quien queramos defender es defender nuestra patria, porque van a venir por la flexibilización laboral, por la flexibilización impositiva y luego por la flexibilización ambiental, para sacar nuestros recursos a como dé lugar".

Además, manifestó su descontento con la situación económica: "Debe mejorar la distribución del ingreso. Es cierto, los números macro pueden advertir un crecimiento de 10 puntos el año pasado, que fue lo que se cayó en la pandemia. El punto es que el comportamiento que ha tenido la economía es de concentración, han crecido de manera regresiva. Tenemos un montón de compañeros con trabajo formal por debajo de la línea de pobreza".

"Nuestro reclamo es porque toda la sociedad sabe que existen los mercados y entienden, el problema es que los mercados financieros y los dueños del poder no entienden que existe la gente. Se olvidan que nuestro país tiene 47 millones de habitantes que hace 7 años que la viene pasando mal", apuntó.

Para Kirchner, "hay medidas estratégicas que no son tan populares y después te terminan dando soberanía", al recordar el pago de la deuda con el Fondo Monetario Internacional en diciembre de 2005, y cuestionó: "Hoy tenemos instalado en el Ministerio de Economía un señor del Fondo Monetario Internacional que le dice a los ministros que van pasando lo que tienen que hacer o lo que no".

Luego de volver a criticar el acuerdo con el Fondo, motivo por el que renunció a la presidencia del bloque oficialista en la Cámara de Diputados, destacó: "Nuestra discusión siempre es política. Me quedé dando las discusiones adentro, no fui eh. Yo no dejé de se jefe de bloque y a la semana fui a TN a hablar, me callé 60 días".

"La verdad que creo que tenemos que abocarnos mucho a la formación de nuestros compañero. Porque, si no, aparece esta gente que porque tiene mucha plata piensa que tiene mayor cultura que el resto. La derecha argentina ya no es la generación del 80 ilustrada, se ha transformado en algo bastante mediocre", disparó.

Asimismo, el jefe de La Cámpora completó: "Ellos que se suelen reír de los que tienen la piel un poco más oscura son los que muchas veces señalan al resto del pueblo argentino desde la Ciudad de Buenos Aires. Después las derechas que ejercen las violencias se asustan cuando el pueblo reacciona".

Por último, aprovechó la oportunidad para volver a cuestionar al ex titular del Palacio de Hacienda Martín Guzmán: "Me acuerdo que una vez el ex ministro de Economía me dijo que (la directora gerente del FMI Kristalina) Giorgieva era una mujer que había sido muy humilde y que por eso iba a tener una mirada sobre la Argentina diferente. Hace una semana dijo que se necesitaban acciones dolorosa. Siempre es dolor".