Schiaretti: "Mientras al peronismo lo tenga preso el kirchnerismo es difícil que pueda plantear cosas racionales"

El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, afirmó hoy que "mientras al peronismo lo tenga preso el kirchnerismo es difícil que pueda plantear cosas racionales".

"Mientras al peronismo lo tenga preso el kirchnerismo, como pasa hace 20 años, es difícil que pueda plantear cosas racionales por fuera de la grieta", apuntó Schiaretti durante una actividad en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.

En ese marco, el mandatario provincial calificó al kirchnerismo como un espacio "feudal", dado que "gobiernan para ganar una elección y tener el control absoluto de la plata, de la legislatura y de la Justicia".

Para Schiaretti, el peronismo "no es autoritarismo, no es feudalismo, no es apriete", sino que "es producción y trabajo, es apertura hacia toda la sociedad".

"Nosotros nunca tuvimos nada que ver con el kirchnerismo ni vamos a ir a una elección, ni siquiera para unas PASO con el kirchnerismo. En la medida en que todos nos animemos a decir esto va a ser todo más fácil", subrayó.

En esa línea, el gobernador cordobés retrucó: "No tengo problemas en decir, en nombre del peronismo de Córdoba, que no tenemos nada que ver con el kirchnerismo. Nosotros somos otra cosa y no vamos a ir con ellos a las elecciones".

"No puedo decidir qué van a hacer otros compañeros peronistas que piensan lo mismo que nosotros, ni muchos dirigentes radicales que también piensan como nosotros. No soy yo el que opinará qué dirán, cuándo lo dirán y cómo lo dirán", sentenció.