Gabriel Katopodis: "El Frente de Todos está más unido que nunca"

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, aseguró que el Frente de Todos "está más unido que nunca", y reconoció que la unidad entre las fuerzas es la clave para impedir que Juntos por el Cambio gobierne en 2023. "No tengo dudas de que el Frente de Todos está unido. Vienen pronosticando que se va a romper, y debe ser más fuerte y duro de lo que parecía, porque hasta acá, en estos tres años, no solo no se rompió sino que está más unido que nunca", afirmó.

En la misma línea, en una entrevista a Radio Nacional Rock aclaró: "Además, tienen en claro que esa unidad es la que tiene que evitar que vuelva Macri y la derecha a gobernar la Argentina".

El funcionario del entorno del presidente Alberto Fernández declaró que el Gobierno tiene plena comprensión del momento, y se encuentra enfocado en "trabajar y cumplir nuestro contrato electoral". Además, planteó que el 2023 será un año clave donde se definirán estrategias y candidatos.

"Soy de los que cree que el 2023 es un año clave, bisagra, que poder definir y desarrollar las condiciones para que la Argentina deje atrás cuatro años muy difíciles y podamos encarar con mucha fuerza los objetivos que tenemos", planteó.

A su parte, el ministro reconoció que la administración de Fernández deberá resolver la escalada inflacionaria y recuperar el poder adquisitivo del salario.

"El año que viene será un tiempo donde definamos y establezcamos quiénes son los candidatos. Hoy la prioridad es esta, como seguimos protegiendo a nuestra industria, a nuestra gente, en un momento tan difícil, hay que mirar lo que está pasando en el mundo", indicó el gobernador en uso de licencia de San Martín.

La semana pasada Katopodis formó parte de un encuentro en la provincia encabezado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, realizado en la residencia del gobernador Axel Kicillof. Se organizó luego del acto por el Día de la Militancia en la ciudad de La Plata y contó con la presencia de funcionarios y dirigentes provinciales.

“La vicepresidenta estaba muy conforme, muy entusiasmada con el encuentro que se había producido. Repasamos la estrategia hacia adelante, los objetivos que tenemos que ir proponiéndonos de cara a un año como el que viene, qué tenemos que hacer para entrar en el año electoral con la mayor fuerza posible”, relató.

Por otro lado, le bajó el precio a los cuestionamientos permanentes del secretario general de La Cámpora, y ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia, Andrés "El Cuervo" Larroque al expresar: "Cuando hablan los compañeros lo hacen desde la buena fe, tratando de empujar y de aportar, y cada uno tendrá su mirada sobre los temas".

El funcionario se encuentra en viaje a Corrientes para participar de la 15° Asamblea del Consejo Regional del Norte junto a su pares Eduardo "Wado" de Pedro (Interior), Santiago Maggiotti (Desarrollo Territorial y Hábitat), Victoria Tolosa Paz (Desarrollo Social), y el jefe de Gabinete, Juan Manzur.

"La reunión del Norte Grande convoca a los 10 gobernadores de las provincias para repasar la agenda de trabajo y de obras públicas. En general, el Norte viene trabajando en estos tres años con una agenda muy clara de desarrollo marcada por los recursos naturales, y por la potencialidad del turismo", concluyó.

En un principio, el mandatario tenía planeado asistir al encuentro de gobernadores, pero debido a los problemas de salud que acarrea, optó por permanecer en la Ciudad.