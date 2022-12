Lali Espósito, la figura más querida por todos los argentinos

Con la llegada de diciembre, y los balances de fin de año, en lo que es materia de espectáculos, no podemos no nombrar el boom Lali Esposito en este 2022. Sin lugar a dudas, este fue un gran año no solo profesional sino también a nivel personal para la pequeña terremoto de Argentina. Es que, con su carisma y simpatía, se ha llevado por delante a todo lo que se puso en su camino.

Trabaja desde muy pequeña, habiendo sido protagonista de varias tiras juveniles. La vimos crecer, pasando a ser la estrella máxima de novelas del prime time de los canales más vistos de Argentina, hasta llegar a la pantalla grande. Es indiscutible su talento. Tal es así, que el año pasado cruzó el charco, y fue convocada para una producción de Netflix que fue furor en España. Y como si todo esto fuera poco, de forma paralela a su carrera como actriz, fue creciendo de a poco en el mundo de la música llegando a ser hoy en día, una de las artistas más escuchadas del país.

Resulta que no solo a nivel profesional tiene tal merecido éxito. Hace un tiempo también se convirtió en una de las grandes abanderadas del feminismo en nuestro país, y no solo peleó con uñas y dientes por la tan polémica Ley del Aborto, sino que también peleó y se manifestó en muchísimas ocasiones por los derechos de las mujeres y la comunidad LGBTIQ.

Pero no todo fue color de rosas para Lali este año. En medio del Disciplina Tour, haciendo sus shows por todo el país, comenzó el “Chape Tour”. Así lo denominaron sus fanáticos ya que, en cada recital, la estrella se “chapaba” a alguien. Ya sea hombre o mujer, invitado, miembro de su cuerpo de baile o hasta gente del público. Cada uno de sus shows tenía esta parte “hot”, de la que todos hablaron. Y comenzó la polémica; ¿tendrían realmente ganas de devolverle el beso aquellos que eran los elegidos? Podés decirle que NO, a tu jefe cuando te pide que accedas a hacer algo en el escenario?

En esta situación controversial, la artista fue consultada sobre diversos temas que tienen que ver con la libertad sexual, con las elecciones en lo que a intimidad refiere y hasta su opinión sobre el trabajo de prostitutas en Argentina.

