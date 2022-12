Scaloni y el futuro de Messi: "Hay que guardarle la 10 para el próximo Mundial"

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, se refirió hoy al futuro del capitán Lionel Messi tras levantar la Copa del Mundo y aseguró que "hay que guardarle la 10 para el próximo Mundial" porque "se ganó el derecho de decidir qué quiere hacer con su carrera" y con el conjunto albiceleste.

Consultado por la "Pulga" en la conferencia de prensa posterior al partido, Scaloni expresó: "A Messi habría que guardarle un lugar para el próximo Mundial. Si son 26 jugadores, ¿qué más da? Hay que guardarle la 10. Creo que él se ganó el derecho a decidir qué quiere hacer con su carrera y con la Selección argentina".

En esa línea, añadió sobre el astro argentino: "Lo que él transmite a sus compañeros es increíble. Nunca vi a una persona tan influyente”.

Además, contó una anécdota con el rosarino después de jugar con Brasil en San Juan: “Lo llamé antes de que se vaya a París. Lo que se venía era muy difícil, estábamos transmitiendo algo muy grande. Y él me dijo ‘hay que seguir, qué importa’ y eso me dio un golpe anímico tremendo. Tenía que tener esa charla y con su respuesta me di cuenta que algo se estaba haciendo bien. Esa es una historia que me gustaría que todos la sepan”.

Por otra parte, el entrenador argentino también recordó a Diego Armando Maradona: “Ahora me acuerdo que no está. Por suerte pudimos ganar esta copa. Seguramente si hubiera estado en la cancha, habría disfrutado. Ojalá haya disfrutado...", cerró.