Ginocchio sobre la sesión frustrada: “8.000 catamarqueños esperaban la moratoria previsional”

La diputada nacional Silvana Ginocchio (FdT) lamentó que la oposición no haya dado quórum en la última sesión del año, en la que se debían votar “temas trascendentes como la moratoria previsional”.

En su discurso recordó que “8.000 catamarqueños esperaban esta ley para poder acceder” a su jubilación.

En este sentido, Ginocchio señaló que, según lo informado por la titular de la Anses, “más de 800 mil argentinos y argentinas van a quedar en situación de vulnerabilidad y sin la cobertura necesaria”.

De ese total, el titular de la Anses de Catamarca, Enzo Carrizo, señaló que hay 8.000 catamarqueños y catamarqueñas que estaban esperando esta moratoria para poder acceder a este beneficio previsional. "Son personas que no tienen los años de aportes, pero tienen la edad, y sin embargo están condenadas a esperar, en el caso de las mujeres, a cumplir 75 años”.

En este contexto, la diputada nacional aseguró: "La asociación internacional de seguridad social insta a los Estados a tomar cartas en el asunto y entender que la seguridad social es posibilitadora y trasformadora y es la base fundamental para afrontar los cambios demográficos, las crisis, la globalización. Esta ley lo era. O la aprobación del convenio 149 de la ONU, que habla sobre el reconocimiento y la profesionalización de la enfermería”.

Pero, lamentó: “nos encontramos con un recinto donde esas bancas están vacías”, en referencia a la oposición, de cuya ausencia aseguró que, “nos da la pauta de que hay todo un sector al que no los importan los temas que le interesan a la gente, que responden a otros intereses”.

“Mi preocupación es que esto se naturalice, que se haga habitual. Nos estamos acostumbrando a que de manera constante exista la amenaza de abandonar el recinto, de estar parados al lado de sus bancas sin dar quórum, de no asistir, de estar detrás de las cortinas. Desde nuestro bloque creemos que esto no hace nada bien a la democracia. Que no es la manera. Sabemos que tenemos distintos modelos, pero hay situaciones, proyectos, que deben ser estratégicos”, puntualizó.

Para cerrar, invitó a la reflexión a los miembros de la oposición. “A quienes no están hoy a reconsiderar este proceder, a que esto no puede naturalizarse, tenemos que hacer honor a la representación a los mandatos, tenemos el deber de construir más y mejor democracia. Nuestro compromiso como representantes del pueblo es bregar para que existan los equilibrios que la democracia demanda”, concluyó.