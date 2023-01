Bullrich cruzó a Maduro: “Tiene una denuncia por ser jefe de un cartel de narcotráfico"

La presidenta del PRO Patricia Bullrich volvió a disparar munición gruesa contra el presidente de Venezuela Nicolás Maduro, luego de que este anunciara que se ausentaría a la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) de Buenos Aires por ella y por “las ratas macristas”.

"Me puse en la cabeza que Maduro no venga a la Argentina", señaló Bullrich, quien explicó que “el problema es que él tiene una denuncia por ser jefe de un cartel de narcotráfico".

"Él sabe que hay un acuerdo entre Argentina y Estados Unidos respecto de capturas que ya ha funcionado. Frente a un pedido de captura de Estados Unidos, Argentina puede reaccionar de manera inmediata, por eso se bajó del avión. Es un triunfo enorme de los venezolanos y los argentinos", sumó en diálogo con TN.

“La CELAC terminó siendo un lugar donde se discutieron los regímenes dictatoriales", puntualizó la referente de Juntos por el Cambio (JxC) sobre la reunión que se realizó en las últimas horas.

"Lo que iba a ser un gran escenario para el kirchnerismo, lo fue para la democracia: Maduro sin venir, Lacalle Pou diciendo las cosas sin miedo y el pueblo argentino diciendo 'no queremos dictadores'", añadió respecto de su postura.

La celebración de Patricia Bullrich cuando se enteró que Maduro no venía a Argentina

Bullrich fue una de las tantas voces que pidió que Maduro no ingresara a la Argentina y que celebró cuando se confirmó que no asistiría a la cumbre de la CELAC.

"¡Ganó la democracia! Frenamos al narcotraficante de Maduro y no vendrá a la Argentina. Celebro cómo miles de venezolanos, que tuvieron que emigrar a nuestra patria expulsados por el delirio socialista, evitaron la ofensa de ver al gobierno recibir con honores a este dictador", publicó en su cuenta de Twitter.