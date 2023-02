El presidente Alberto Fernández le tomó juramento a Agustín Rossi como nuevo jefe de Gabinete de Ministros, en un acto en el que el mandatario valoró su compromiso "con la unidad" del Frente de Todos.

"Agustín va a tener su propia impronta", indicaron a NA fuentes de la Casa Rosada, quienes precisaron que el flamante ministro coordinador enfocará su trabajo cotidiano en reuniones "mano a mano" con sus compañeros del Gabinete.

Con el objetivo de asumir un rol mucho más político que su antecesor Juan Manzur, el "Chivo" Rossi buscará aportarle al Ejecutivo nacional "su experiencia en la gestión, su capacidad de trabajo y su compromiso con el Frente de Todos".

"Quiero darle otra vez la bienvenida al Gabinete al querido Agustín. Cuando empezamos con Néstor (Kirchner) a caminar y éramos muy poquitos en serio un día vino Jorge Argüello y nos dijo en Rosario había un concejal que podía jugar con nosotros. Sabe

Agustín todo lo que lo aprecio", fueron las primeras palabras de Fernández.

Al inicio de un breve acto en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada, el jefe de Estado destacó: "Es alguien que como yo valora mucho la unidad de nuestro espacio. Estoy muy contento de que estés pegado a mi despacho, otra vez, sos muy bienvenido".

Visiblemente emocionado y observado por sus ministros más cercanos desde la primera fila de asientos, Alberto Fernández subrayó: "Cuento contigo, como siempre, querido Agustín".

Además, el mandatario nacional le agradeció al saliente Juan Manzur y destacó que "le puso el pecho a las balas y ayudó como

pocos".

"Te quiero dar las gracias, de corazón. Nos ayudaste y mucho. Ahora te vuelven a llevar los tucumanos para allá y van a disfrutar de lo que sos", manifestó el Presidente.

Antes de tomarle juramento a Rossi, el Presidente recordó los 40 años de Democracia y destacó la presencia de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y del ex juez Carlos Arslanian, integrante del tribunal que condenó a las Juntas

Militares.

Durante el acto, que estaba previsto para las 16:30 pero comenzó 45 minutos después, se ubicaron en primera fila los ministros Sergio Massa (Economía), Santiago Cafiero (Relaciones Exteriores), Jorge Taiana (Defensa), Victoria Tolosa Paz (Desarrollo Social) y Eduardo de Pedro (Interior).

También estuvieron presentes los ministros Jaime Perczyk (Educación), Gabriel Katopodis (Obras Públicas), Daniel Filmus (Ciencia y Tecnología) y Raquel "Kelly" Olmos (Trabajo); además del jefe del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos, Germán Martínez.

Por el mundo sindicalista dijeron presente el titular del gremio de Camioneros, Hugo Moyano; el triunviro de la CGT, Héctor Daer; la secretaria General de CTERA, Sonia Alesso; el diputado nacional y titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky; y el secretario General del SUTEBA, Roberto Baradel, entre otros.

Además, se sumaron al acto ex funcionarios del Ejecutivo nacional como el ex titular de la Anses Alejandro Vanoli y el ex director del Banco Nación Claudio Lozano, mientras que el dato llamativo fue la ausencia de los gobernadores.

Luego de ocho meses al frente de la Agencia Federal de Inteligencia, Rossi desembarcó en el Gabinete nacional un día antes de que se reúna por primera vez la mesa política del Frente de Todos, cónclave partidario en el que está previsto que participe el flamante ministro coordinador.

"Olé, olé, olé. Chivo, Chivo", coreaban un grupo de dirigentes y militantes santafesinos de La Corriente Nacional de la Militancia, espacio que lidera Agustín Rossi.

Cuando sólo quedaron un puñado de dirigentes en el Museo del Bicentenario, Rossi se tomó fotografías con los militantes santafesinos que viajaron hasta Buenos Aires para estar presentes en la jura y hasta se animaron a entonar las estrofas de la marcha peronista.

De esta forma, Rossi se convirtió por primera vez en titular de ministros y es el tercer cambio en ese cargo que se da desde la llegada de Fernández al Poder Ejecutivo, ya que antes de Manzur había ocupado ese lugar el ahora canciller Santiago Cafiero.

La figura del santafesino no es desconocida dentro del Gobierno, puesto que ocupó el Ministerio de Defensa desde el inicio de la gestión de Fernández y hasta que éste lo orilló a renunciar para ser candidato a legislador por Santa Fe en las elecciones de 2021.

Pese a ese desaire, Rossi continuó en las cercanías del Presidente y más tarde regresó al Gabinete como titular de la AFI, siendo uno de los principales defensores de la gestión.