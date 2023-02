Juan Grabois anunció que también será precandidato a presidente

El dirigente de la agrupación oficialista Patria Grande y líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Juan Grabois, anunció que se presentará como precandidato a presidente en las próximas elecciones y se mostró muy crítico a la gestión de Alberto Fernández al que calificó de "tibio".

Lo hizo acompañado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en la presentación de su último libro titulado "Los Peores". El acto tuvo lugar en el Club Platense de la Ciudad, fue organizado por Patria Grande, y contó con batucadas y banderas que rezaban "Juan XXIII", en alusión a sus intenciones electorales.

En el desarrollo de su exposición, en la que reiteró en sobradas ocasiones que competirá por la presidencia, hizo referencia a la interna del Frente de Todos (FDT), que acumula nombres propios para la representación de la coalición: “No quiero que mi generación militante acepte que el límite de lo posible es tener el año que viene otro mediocre, otro tibio, otro cobarde que no haga las reformas que hay que hacer. No lo acepto, no hay forma de que me convenzan de eso”.

El dirigente social cuestionó además a la clase política, incluso al gobernador, y elogió al Papa Francisco, al que calificó como la personalidad a la que más admira. También rechazó las formulaciones del Gobierno que anuncia la transformación de los planes sociales "en trabajo" formal al sostener que se trata de un concepto errado dado que los que reciben la asistencia social trabajan.

"Es un eslogan demagógico de los que estigmatizan a los compañeros, y como es barato y garpa electoralmente, lamentablemente no solamente en la derecha gorila sino en nuestros propio campo hay personas que no reconocen el trabajo de nuestros compañeros y reproducen ese estigma", denunció.

Asimismo, cuestionó la dinámica de las organizaciones sociales que "mulean" a los beneficiarios de las asistencias para que asistan a compromisos militantes. “No hay que mulear a nadie, el que quiere estar en una actividad tiene que que querer estar en esa actividad. Una de las facetas más terribles de la exclusión es que haya compañeros que por miedo a perder su salario social complementario o un beneficio o derecho social tengan que estar en una actividad", planteó.

De cara a la militancia, agregó: "Espero que acá no haya uno solo de esos compañeros y los que estén acá compartan los fines, porque en todas las cosas en las que nos acusan siempre hay un poquito de verdad, a eso hay que prestarle atención”.

En una especie de living, junto a Kicillof y a la periodista Noelia Barral, y en el marco de un debate que se extendió casi por dos horas, el líder del MTE afirmó que "para cambiar al mundo también hay que tomar el poder".

A su parte, contó que la primera vez que habló personalmente con la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, ella le aconsejó que debía dedicarse a la política. "Cristina me dijo 'dejate de joder con esto, vos tenés que hacer política', y me quedé pensado, capaz que tenía razón: ahora soy precandidato a presidente, capaz que un poquito de razón tiene. Igual a veces me agarra la duda de si Cristina me aconsejó bien o me aconsejó mal”, ironizó.

En otro pasaje de su exposición, Grabois afirmó: "La derecha quieren instalar un nuevo ALCA (agua, litio, combustibles y alimentos) robando nuestros recursos naturales y no podemos permitirlo. Igual que recuperamos YPF gracias a Cristina y muy particularmente a Axel, hay que replicar el modelo en Edesur, Edenor, el litio y los alimentos”.

Los elogios al Gobernador no escatimaron, aunque también mostró algunas de diferencias. Para Grabois, Kicillof es "un funcionario que más o menos funciona", pero al que "le falta un cachito". "Algo que Perón no pudo hacer, y espero que Cristina sí, es construir un trasvasamiento generacional para garantizar un piso de derechos. Axel representa la esperanza, o no, de que ese trasvasamiento pueda darse", subrayó.

A pesar de haber declarado, en anteriores ocasiones, que apoyaría la candidatura del ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, el referente de la autodenominada "izquierda popular" se lanzó camino a las Primarias, Abiertas, Simultaneas y Obligatorias (PASO) por el oficialismo.

El libro que presentó Grabois se presenta como "un alegato jurídico de defensa ante las acusaciones más comunes que reciben tanto el autor como –fundamentalmente- las millones de personas que integran los movimientos populares". Además, busca discutir los problemas de la sociedad y presentar propuestas para resolverlos.