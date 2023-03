Jalil recibió a la CGT para conformar un consejo de planificación laboral

El Gobierno de la provincia junto a los secretarios generales, que representan a los empleados del sector privado y estatal, definieron la creación del Consejo Provincial del Salario y del Trabajo donde se discutirán no sólo cuestiones salariales sino además se abordarán las condiciones laborales de manera integral de los trabajadores.

El encuentro, que se realizó en Casa de Gobierno, estuvo presidido por el Gobernador Raúl Jalil, acompañado por la ministra de Hacienda, Alejandra Nazareno; el secretario de Gabinete, Guillermo Dalla Lasta; el secretario de Interior, Damián Brizuela y el Asesor General de Gobierno, Nicolás Rosales.

En representación de la entidad sindical participaron los secretarios generales que conforman la CGT Regional Catamarca como ATSA, VIAL, Judiciales, UPCN, entre otros.

En este sentido, Patricia Bustamante, secretaria General del gremio de los Judiciales y delegada adjunta de la CGT - Regional Catamarca subrayó que en esta mesa van a participar todos los gremios, “donde no solo se abordará el salario en particular si no también en educación, formación en carreras. Vamos a enfocarnos en las necesidades de nuestra provincia”; dijo.

En cuánto a la próxima reunión adelantó que será consensuada entre todos pero “queremos que sea muy pronto porque es un mes clave ya que hay gremios que están necesitando la actualización salarial".

Además, entre los temas que se abordarán será la discusión para la modificación de la Ley del Empleado Público, que habilite la realización de concursos para el ingreso a la Administración Pública y la promoción de la carrera administrativa.