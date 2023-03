YMAD avanza con rondas de negocios en Toronto

En el marco de la Feria Minera Internacional PDAC 2023, en la que YMAD participa como parte de la delegación de Catamarca, se concretó la primera reunión de negocios con distintas empresas interesadas en invertir en las áreas que conforman el Bloque Peirano, cuya propiedad es del Ente Interestadual.

La delegación provincial está representada por el vicegobernador Rubén Dusso; la senadora Nacional, Lucía Corpacci; el ministro de Minería, Marcelo Murúa, entre otras autoridades.

El presidente de la empresa, Fernando Jalil, previo a la presentación técnica, realizó una descripción de las oportunidades que representan las áreas ofrecidas por YMAD a sus potenciales socios, particularmente Los Viscos, Agua Tapada y Rincón Grande -con probados antecedentes de mineralización- y el resto del polígono territorial de YMAD.

“Disponemos de un campamento minero con todos los servicios, comedor, hospital, alojamiento, talleres, energía suficiente con la nueva línea, caminos y todo lo necesario para el desarrollo. También contamos con una licencia social ganada luego de cuatro décadas de trabajo responsable junto a las comunidades vecinas”, señaló el presidente Jalil, y remarcó a su vez: “el precedente del acuerdo logrado con Minera Alumbrera para un proyecto de clase mundial, demuestra la capacidad y la convicción de la empresa”, cerró.

De la reunión participaron empresas como Henk Van Alphen, Chief Executive Offier & Director de Waalth Minerales LTD, Mario Luis Castelli, Lawyer de Latin Metals INC., Gustavo Fulloni, Country and Public Relations Manager de Grosso Group, Luis Ricigliano, Gerente General de Bluemoon, Chico Azevedo, Turmalina Metals, Sebastian Cattaneo, Cauntry Manager de Portofino Resources, Nicolas Massot, Portofino Resources, Daniel Rubiolo, Geoserva Consultants, Devin Den Boer, High Gold.

En representación de YMAD estuvieron Daniel Gutiérrez, miembro del Directorio; el gerente General, Hugo Moya; el gerente Económico Financiero, Sebastián Palacio; el superintendente General de Farallón Negro, Jose Sbardolini; el gerente de Exploraciones, Lic. Pablo Juárez; el Ing. Francisco Pernasetti y el subgerente de Asuntos Legales, Gabriel Quiroga Barros. Por videoconferencia se sumaron los directores Ángel Mercado, Domingo Marchese y Roberto Toledo.

La agenda de YMAD continuará mañana con la presentación técnica en Argentina Mining, en el Metro Toronto Convention Centre y posteriormente repetirá en “Catamarca Minería del Futuro”, junto al resto de la comitiva.