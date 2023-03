El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, celebró el anuncio presidencial de reforzar la seguridad en Rosario con un incremento de las fuerzas federales y con el envío del Ejército para urbanizar los barrios populares.

“Hablamos mucho con el Presidente (Alberto Fernández) en los últimos días, con el deseo de que hubiera una lectura diferente a la anterior, con respecto a la presencia de fuerzas federales y un involucramiento mucho más activo de la Nación”, dijo desde Expoagro, la feria del campo que se desarrolla en hasta el viernes en San Nicolás.

El gobernador destacó además el diálogo con el intendente de Rosario, Pablo Javkin: "Ojalá esta sea la instancia que Rosario necesita. Es gente de trabajo, que empuja nuestra provincia y el país, y no puede estar amenazada por estas lacras que nos están arruinando la convivencia. Ojalá todas las fuerzas políticas sumen su apoyo”.

Este mediodía el gobernador inauguró el stand de la provincia en Expoagro 2023 edición YPF Agro y se refirió a la inseguridad generada por la violencia narco que ayer tuvo una bisagra, con punto de reacción social tras el asesinato de un niño de 11 años

Consultado sobre la reacción del padre del niño de 11 años asesinado en un tiroteo y un grupo de vecinos atacando búnkers narcos, el mandatario remarcó: “Sin dudas que no es el camino, pero creo que cuando te tocan un hijo, hubo una justa reacción del padre. Me pongo en su lugar, y la justicia cuando es lenta no es justicia”.

En este punto, Perotti abogó porque “el Poder Judicial pueda estar mucho más apoyado en número de asistentes para desarrollar y desplegar una tarea mucho más rápida y efectiva, y mucho más pragmática en una emergencia cuando tenemos que actuar con órdenes de allanamiento”.

Por otra parte, consideró que resolver la situación de inseguridad tiene dos pilares: “Por un lado, la mirada del refuerzo de la institución policial, la mejora, la capacitación, la incorporación de más integrantes, y la mejor coordinación posible con las fuerzas federales; y por el otro lado, necesitamos revertir una situación de muchos años de desocupación, de inequidades y falta de oportunidades, y donde se generan las oportunidades es aquí, donde estamos hoy, con todo el desarrollo de nuestro sector agropecuario y agroindustrial”.

El gobernador confirmó que mañana recibirá al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, para coordinar las llegada del núevo envío de efectivos a Rosario. Además, informó: “Mañana íbamos a estar yendo a Buenos Aires a participar en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, precisamente de la reunión de dos comisiones: en la Comisión de Justicia y de Legislación penal que van a tratar en forma conjunta, un proyecto, me acompaña el diputado Mirabella, que él y todos los diputados de la provincia, de todos los signos políticos, presentaron para pedir una nueva estructura de Justicia Federal para Santa Fe”.

“Mañana mismo vamos a poner en marcha una delegación de la Unidad de Investigación Financiera, de la UIF en Rosario, para que precisamente, es allí donde se ponga especial hincapié en la pata financiera, en el esquema de financiamiento de estas organizaciones; e incorporamos las bases de datos que nos permiten una rápida identificación y validación de identidades de las personas sobre la tecnología que la provincia viene invirtiendo como una forma de multiplicar su presencia”, agregó.

En otro pasaje de la exposición, el gobernador destacó además el fuerte impacto de la sequía en el territorio provincial que afectó en 2022 en 2 puntos del PBI provincial. Destacó las medidas que se aplicarán desde el gobierno nacional para ayudar a la producción.

Por último, Perotti resaltó que todas esas “herramientas que nos tienen que ayudar a superar esta situación, a mejorar el cuidado de la gente de Rosario, pero por sobre todas las cosas, a que nacionalmente se entienda que estas cosas no pueden pasar en el territorio de la nación, que estas cosas nos requieren a todos los argentinos y en particular a toda las fuerzas políticas con expresiones de unidad en este trabajo. En cada discusión que tenemos los que se frotan las manos son los delincuentes, los que aprovechan cada una de esas diferencias, son los delincuentes para crecer”.